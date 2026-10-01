Патрушев: Путин дал поручения по обеспечению безопасности Калининграда

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин дал все необходимые поручения по обеспечению безопасности Калининградской области. Об этом заявил помощник российского лидера, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев на встрече с руководителем этого региона Алексеем Беспрозванных.

«Мы с вам говорили об обеспечении безопасности Калининградской области. Президентом даны все необходимые команды соответствующим структурам, и они этим вопросом очень тщательно занимаются», – подчеркнул бывший секретарь Совета безопасности РФ (цитата по ТАСС).

Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал на военно-космической конференции в Брюсселе, что военно-политический блок получил от России предупреждение, согласно которому она будет готова использовать весь имеющийся арсенал, включая ядерное оружие, в случае попытки альянса устроить блокаду Калининграда.

По словам Рютте, в ответном послании НАТО было заявлено, что ни одно из учений или мероприятий организации «не представляет угрозы для территории России». Непосредственной угрозы для территории альянса со стороны РФ нет, оценка угроз не изменилась по сравнению с предшествующим периодом, добавил он.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что из Польши и других стран Европы доносятся «достаточно оголтелые заявления» относительно Калининградской области. Посольство России в Ирландии предупредило о возможном применении ЯО в ходе гипотетического конфликта.

Сегодня Песков сообщил журналистам, что предупреждение России о готовности использовать ядерное оружие в случае блокады Калининграда не стоит воспринимать как конфронтационное. При этом он заверил, что власти РФ будут «в соответствии со своим законодательством обеспечивать безопасность» Калининградской области.