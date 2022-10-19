Власти Херсонской области планируют эвакуировать до 60 тыс. мирных жителей

Около 50-60 тыс. мирного населения Херсонской области планируется переместить на левый берег Днепра и в другие регионы России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио губернатора Владимира Сальдо.

Процесс перемещения граждан займет примерно шесть дней. Сальдо рассказал, что в речном порту Херсона уже стоят катера с людьми, готовые отправиться на левый берег, но напряженности в городе нет.

Ранее он заявил, что Киев накапливает силы для широкомасштабного наступления, поэтому власти области решили организовать перемещение жителей Александровского, Бериславского, Белозерского, Снигиревского муниципалитетов на левый берег Днепра. Замгубернатора региона Кирилл Стремоусов пояснил, что для ускорения процесса региональные власти готовы объявить перемещение жителей с правого берега Днепра эвакуацией.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.