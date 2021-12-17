Страны Северной Европы и Балтии не поддержали предложения России по НАТО

Министры обороны стран Северной Европы и Балтии заявили о неприемлемости для государств Запада предложений России по гарантиям безопасности в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Эстонии.

В прошедшей с помощью видеомоста встрече министров обороны приняли участие руководители военных ведомств Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии. Все эти страны, за исключением Финляндии и Швеции, входят в НАТО.

«<…> министры единодушно считают, что с требованиями Российской Федерации государства Запада не могут согласиться ни при каких условиях», — подчеркивается в заявлении эстонского Минобороны.

Кроме того, участники встречи согласились с тем, что «Россия представляет наибольшую военную угрозу для Европы».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что МИД России передал Соединенным Штатам проекты двустороннего договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и стран НАТО. При этом США заявили, что начнут обсуждать гарантии безопасности только после консультаций с европейскими союзниками.

До этого Президент США Джо Байден после онлайн-саммита с Президентом России Владимиром Путиным рассказал о подготовке встречи, на которой члены НАТО собираются обсудить обеспокоенность РФ из-за расширения альянса. Вместе с тем он заверил, что Штаты перебросят войска в страны Восточной Европы в случае нападения на Украину.