США начнут обсуждать с Россией гарантии безопасности после консультации с союзниками в ЕС

Предложения России по поводу гарантий безопасности получены, но переговоры по этому поводу невозможны без консультаций США с европейскими союзниками в НАТО. Об этом со ссылкой на Белый дом сообщает РИА Новости.

Министерство иностранных дел РФ 17 декабря опубликовало предложения России для США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы передали Вашингтону и его союзникам.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о готовности РФ начать переговоры с американской стороной 18 декабря.

«Мы видели российские предложения, мы обсуждаем их с европейскими союзниками и партнерами <...> Я хочу отметить, что без европейских союзников и партнеров не будет переговоров о европейской безопасности», — сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.