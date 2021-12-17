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Политика
17 декабря 2021  17:32

США начнут обсуждать с Россией гарантии безопасности после консультации с союзниками в ЕС

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Предложения России по поводу гарантий безопасности получены, но переговоры по этому поводу невозможны без консультаций США с европейскими союзниками в НАТО. Об этом со ссылкой на Белый дом сообщает РИА Новости.

Министерство иностранных дел РФ 17 декабря опубликовало предложения России для США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы передали Вашингтону и его союзникам. 

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о готовности РФ начать переговоры с американской стороной 18 декабря. 

«Мы видели российские предложения, мы обсуждаем их с европейскими союзниками и партнерами <...> Я хочу отметить, что без европейских союзников и партнеров не будет переговоров о европейской безопасности», — сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

#белый дом #НАТО #Россия и США
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