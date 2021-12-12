Байден пообещал направить войска в страны НАТО в случае вторжения России на Украину

В случае возможного вторжения России на Украину Соединенные Штаты направят свои войска во входящие в НАТО страны Восточной Европы, чтобы защитить их. Об этом заявил Президент США Джо Байден на брифинге в Уилмингтоне (штат Делавэр). Выступление американского лидера транслировалось на сайте Белого дома.

«Нам придется отправить больше войск США и НАТО на восточный фланг, в страны „Бухарестской девятки“ <…>», — подчеркнул Байден, добавив, что на Штатах «лежит священная обязанность защищать их от любых атак России».

К странам «Бухарестской девятки» относятся входящие в Североатлантический альянс Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония, отмечает ТАСС.

При этом Президент США в ответ на вопрос, почему он решил отказаться от идеи размещения американских войск на Украине в случае вторжения РФ, заявил, что такая инициатива «никогда не рассматривалась». Вместе с тем он подчеркнул, что американская сторона продолжит оказывать Украине военную помощь.

Отдельно Джо Байден остановился на том, что во время недавнего онлайн-саммита предупредил Президента РФ Владимира Путина, что последствия возможного нападения на Украину окажутся «разрушительными» для российской экономики. «Он (российский лидер — прим. Т-и) заплатит ужасную цену», — приводит слова политика РБК.

Ранее Президент США рассказал о подготовке встречи, где члены НАТО собираются обсудить обеспокоенность РФ из-за расширения этого военно-политического союза. Руководство России ожидает, что Североатлантический альянс согласится взять на себя обязательства об отказе от расширения на восток.