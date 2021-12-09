Песков: Путин и Байден договорились согласовать ряд вопросов с коллегами США в НАТО
Во время переговоров Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден отметили необходимость согласовать концептуально важные вопросы с коллегами США в НАТО, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
«Действительно, упоминалась тема, связанная с иными членами НАТО, во время разговора. Собственно, с обеих сторон отмечалась необходимость согласования таких концептуально важных вопросов, в том числе о которых шла речь, с другими странами тоже», — сказал представитель Кремля.
Песков также заметил, что в Кремле «не хотели бы забегать вперед».
«Пока мы занимаемся подготовкой основных тезисов нашей концептуальной позиции, которая будет подготовлена и доведена до сведения американских коллег», — объяснил он.
Пресс-секретарь также сообщил, что четкого понимания о том, кто будет подготавливать предложения со стороны США и будут ли в этом задействованы другие представители НАТО, на сегодняшний день тоже нет.
Ранее российский лидер назвал свои переговоры с американским коллегой «позитивными и открытыми» и сообщил о создании совместной с США структуры безопасности.
Переговоры лидеров двух стран прошли по защищенной видеосвязи 7 декабря.