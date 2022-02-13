«Страна.ua»: Украина перестала впускать россиян на свою территорию

В субботу, 12 февраля, Украина перестала впускать на свою территорию граждан России. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на чат «Гоптовка Нехотеевка» в мессенджере Telegram.

Запрет будто бы начал действовать накануне днем. По словам жалующихся, отказывающие во въезде пограничники якобы ссылаются на приказ руководства, который поступил около 13.00.

По информации участников чата, исключение делается только для тех, у кого есть свидетельства о смерти близких родственников. «<…> Только тех пропустили, у кого подтвержденная справка о смерти», — цитирует издание одну из реплик.

Вчера состоялась телефонная беседа президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, она продлилась около часа. По данным пресс-службы Белого дома, Байден предупредил Путина о «серьезных последствиях» агрессии против Украины.

Ранее советник Президента США по нацбезопасности Джейк Салливан допустил, что Россия может пойти на агрессию против Украины во время Олимпиады в Пекине. Позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров увидел провокационные цели у заявлений Запада о нападении на Украину.