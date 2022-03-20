Столтенберг сообщил об усилиях НАТО по недопущению конфликта с РФ

НАТО стремится не допустить перерастания конфликта на Украине в столкновение организации с Россией в Европе. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу NBC.

«Мы понимаем, что нужно действовать так, чтобы этот кровавый, ужасный конфликт [на Украине] не перерос в полномасштабное столкновение между НАТО и Россией в Европе», — подчеркнул Столтенберг.

При этом генсек НАТО назвал очень опасным потенциальное вовлечение Соединенных Штатов в конфликт. Он заверил, что альянс поддерживает Украину, но не может обеспечить поддержание бесполетной зоны над страной. Дело в том, что организация не хочет допустить эскалации с Россией.

Ранее Президент США Джо Байден в своем обращении к нации заявил, что Соединенные Штаты и Североатлантический альянс будут избегать прямого конфликта с Россией на Украине, потому что он будет означать Третью мировую войну.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Впоследствии он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.