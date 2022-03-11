Байден: Прямая конфронтация НАТО и России — это Третья мировая война

Соединенные Штаты и Североатлантический альянс будут избегать прямого конфликта с Россией, потому что он будет означать Третью мировую войну. Об этом заявил Президент США Джо Байден в телеобращении к нации.

«Мы не будем вести войну с Россией на Украине. Прямая конфронтация НАТО и России — это Третья мировая война, то, чего мы обязаны избегать», — подчеркнул американский лидер.

Вместе с тем Байден заверил, что украинская армия ежедневно получает оружие от США. «Новые партии прибывают каждый день», — уточнил он.

Кроме того, Президент США запретил продажу долларовых банкнот в Россию, а также импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из нее.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.