Столтенберг оценил вероятность столкновения России с НАТО после падения ракет в Польше

НАТО не видит никаких признаков того, что Россия готовит против альянса какие-либо военные акции. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг после заседания постпредов Североатлантического совета по инциденту с падением ракет в Польше, сообщает РИА Новости.

«Ничего не указывает на то, что это было намеренной атакой на территорию Польши каких-либо сил, особенно сил Российской Федерации», — сказал он.

Ранее Президент Польши Анджей Дуда также отметил, что нет никаких фактов, которые бы позволили говорить о том, республика была намерено атакована. Аналогично на экстренном заседании польского Совбеза высказался и премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Напомним, вчера вечером в СМИ появилась информация о том, что в Люблинском воеводстве Польши на границе с Украиной упало две ракеты, погибли два человека. В польском МИД заявили о том, что ракеты были российского производства, но власти США не подтвердили эту информацию. Позже американский лидер Джо Байден сообщил партнерам в НАТО и G7 о том, что инцидент произошел в результате работы украинской системы противовоздушной обороны.

Минобороны РФ также заявило о том, что никаких ракетных ударов по объектам вблизи польско-украинской границы Россией в этот день не наносилось.