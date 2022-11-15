Минобороны России назвало провокацией обвинения в ракетных ударах по Польше

Минобороны России ответило на сообщения о том, что на территории Польши упали ракеты, которые Россия якобы выпустила по Украине. Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о падении «российских» ракет в районе деревни Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки, подчеркнули в военном ведомстве.



«Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось. Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения», – заявили в Минобороны.

Напомним, ранее польские СМИ сообщили, что на территории страны в деревне на границе с Украиной упали две ракеты, в результате чего погибли два человека. Ракеты зарубежные СМИ назвали «российскими». Власти страны на фоне этих сообщений проводят срочное заседание комитета правительства по безопасности и обороне.