«Рейтер»: Байден назвал падение ракет в Польше результатом работы украинской ПВО

Падение двух ракет на территории Польши, приведшее к гибели людей, стало результатом работы украинских систем противовоздушной обороны. Об этом заявил союзникам по «Большой семерке» и НАТО Президент США Джо Байден, сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на источник в Североатлантическом альянсе.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, проинформированных о результатах американского предварительного расследования, также пишет, что ракеты были запущены украинскими средствами ПВО. При этом польские власти продолжают собственное расследование.

Первоначальные выводы будут обсуждены на совещании представителей стран НАТО, на котором послы 30 государств — членов альянса должны изучить собранные данные.

Накануне на территории Польши у границы с Украиной упали две ракеты, что привело к гибели двух человек. Министерство обороны РФ назвало случившееся «провокацией». По информации агентства Bloomberg, страны Североатлантического альянса не хотят эскалации ситуации. Польша инициировала созыв Совета НАТО.