news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
16 ноября 2022  13:03

«Рейтер»: Байден назвал падение ракет в Польше результатом работы украинской ПВО

news_top_970_100

Падение двух ракет на территории Польши, приведшее к гибели людей, стало результатом работы украинских систем противовоздушной обороны. Об этом заявил союзникам по «Большой семерке» и НАТО Президент США Джо Байден, сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на источник в Североатлантическом альянсе.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, проинформированных о результатах американского предварительного расследования, также пишет, что ракеты были запущены украинскими средствами ПВО. При этом польские власти продолжают собственное расследование.

Первоначальные выводы будут обсуждены на совещании представителей стран НАТО, на котором послы 30 государств — членов альянса должны изучить собранные данные.

Накануне на территории Польши у границы с Украиной упали две ракеты, что привело к гибели двух человек. Министерство обороны РФ назвало случившееся «провокацией». По информации агентства Bloomberg, страны Североатлантического альянса не хотят эскалации ситуации. Польша инициировала созыв Совета НАТО.

#Джо Байден #польша #ракета #НАТО
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100