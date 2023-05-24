Столтенберг объяснил, от чего будет зависеть передача Украине F-16

Решение о поставках Украине истребителей F-16 Fighting Falcon будет принято исходя из ситуации на поле боя. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе (которая транслировалась на видеосервисе YouTube).

«В последние дни ряд стран НАТО объявили о начале подготовки украинских пилотов [для полетов на F-16]. Конечно, это имеет значение, поскольку в какой-то момент у нас появится возможность поставить сами самолеты», — заметил генсек Североатлантического альянса.

«Когда и как это произойдет, еще предстоит решить. Думаю, будет мудро делать это шаг за шагом, наблюдая за тем, как развиваются боевые действия и как меняется ситуация на земле», — уточнил Столтенберг.

При этом саму подготовка украинских летчиков политик счел свидетельством «долгосрочных отношениях» военно-политического блока с Украиной.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты и их союзники хотят передать Украине истребители F-16. Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита «Большой семерки» в Хиросиме сообщил, что Запад начнет обучать украинских пилотов применению истребителей 4-го поколения, включая и эти боевые машины.

Министерство иностранных дел РФ предупредило, что страны Запада могут столкнуться с «колоссальными рисками» в случае поставок F-16 Украине. Байден в ответ на это сказал, что с «колоссальными рисками» при подобном развитии событий придется столкнуться самой России.

Позднее Госдепартамент США заявил о приоритетности поставок F-16 на Украину, а глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель подтвердил, что некоторые страны, включая Польшу, уже начали подготовку украинских летчиков.