Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Министр ВВС США: Переданные Киеву F-16 будут базироваться на Украине
Переданные Украине государствами Запада истребители F-16 Fighting Falcon будут базироваться на территории этой страны. Об этом заявил на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей министр военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл, передает ТАСС.
«Мы говорим об украинских средствах. Не о средствах НАТО. <...> Если они станут частью украинских ВВС, исхожу из того, что они будут находиться на Украине», — сказал он в ответ на вопрос, могут ли истребители быть размещены на территории одной из стран — членов альянса.
Кендалл также заметил, что сама по себе передача боевых самолетов не изменит «фундаментальным образом» ход вооруженного противостояния на Украине. По его оценке, поставка F-16 займет «в лучшем случае несколько месяцев».
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты и их союзники хотят передать Украине истребители F-16. Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита «Большой семерки» в Хиросиме сообщил, что Запад начнет обучать украинских пилотов применению истребителей 4-го поколения, включая и эти боевые машины.
Министерство иностранных дел РФ предупредило, что страны Запада могут столкнуться с «колоссальными рисками» в случае поставок F-16 Украине. Байден в ответ на это сказал, что с «колоссальными рисками» при подобном развитии событий придется столкнуться России.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»