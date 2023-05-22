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Госдеп США заявил о приоритетности поставок F-16 на Украину
Поставка Киеву истребителей F-16 стоит в приоритете для США, подчеркнул представитель американского Госдепа Мэттью Миллер.
Об этом он рассказал после вопроса о том, не изменится ли позиция Штатов после применения их техники при атаке украинских ДРГ на Белгородскую область.
«Это приоритет для нас, и мы приступим к имплементации в предстоящие месяцы», — цитирует его РИА Новости.
Тем не менее он не рассказал, на какие даты намечена поставка, из каких стран прибудут самолеты и кто займется их обучением.
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