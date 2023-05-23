Боррель: Ряд стран ЕС начал подготовку украинских пилотов для истребителей F-16

Некоторые страны, включая Польшу, уже начали подготовку украинских пилотов для истребителей F-16, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Я рад, что подготовка пилотов для F-16 началась в некоторых странах. Да, ряд стран уже начали подготовку, это, к примеру, Польша. Двери открыты для поставок…Так было и с танками: в конечном счете решение о начале необходимых Украине поставок приходит», – цитирует его РИА Новости.

Боррель отметил, что работа в этом направлении займет некоторое время, но «чем раньше, тем лучше».

21 мая Президент США Джо Байден на полях саммита «Группы семи» в Хиросиме заявил, что американские власти совместно с союзниками начнут подготовку украинских пилотов, в том числе для самолетов F-16.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки вооружений властями Евросоюза отрицательно сказываются на благосостоянии граждан европейских стран и только усложняют им жизнь. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что «накачивание Украины оружием» не способствует мирному решению конфликта, а лишь затягивает его.