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Политика 21 мая 2023 14:05

Байден заявил, что поставка истребителей F-16 не помогла бы ВСУ в Артемовске

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Поставка Украине истребителей F-16 не исправила бы ситуацию в Артемовске. С таким заявлением на конференции в Хиросиме выступил сегодня Президент США Джо Байден.

«Что касается F-16, F-16 не помогли бы в этом отношении совсем. В них не было необходимости, например, в ситуации с Бахмутом (украинское название города). Они бы не повлекли каких-либо дополнительных последствий», — цитирует его слова РИА Новости.

Напомним, накануне стало известно, что Артемовск перешел под полный контроль российских войск.

#Джо Байден #спецоперация
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