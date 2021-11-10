Стационарный переписчик в МФЦ Казани помогла пройти перепись 660 людям

Работающая в казанском МФЦ по ул. Гагарина, 103, стационарная переписчица Наталья Мирошкина с 15 октября помогла пройти перепись 660 жителям города. Об этом она сообщила в интервью ИА «Татар-информ».

«Иногда за день перепись проходит 50 человек, иногда 30, но сегодня утром было только пять человек. Я сама хожу по залу, приглашаю людей, но многие говорят, что уже прошли перепись дистанционно. Всего за время переписи мною переписано на участке более 660 человек. Считаю, что это очень хорошая цифра», — сказала она.

Собеседница ИА «Татар-информ» пояснила, что к ней приходят переписываться в основном люди зрелого возраста. Молодые люди делают это самостоятельно на портале госуслуг.

Для проведения переписи по республике отобрано более 1,1 тыс. контролеров, более 7 тыс. переписчиков и 58 инструкторов. Всего в проведении ВПН-2021 в Татарстане задействовано более 8,5 тыс. человек. Впервые к переписи привлечены 485 волонтеров. Это студенты, школьники в возрасте от 16 лет и взрослые до 55 лет. Они работают на стационарных переписных участках в МФЦ, отвечают на общие вопросы о переписи и возможностях пройти ее онлайн, а также консультируют тех, кому нужна помощь в интернет-переписи.

Всероссийская перепись населения завершится 14 ноября. Предварительные итоги акции подведут в апреле следующего года, окончательные – до конца 2022 года. Полученные данные позволят в дальнейшем сформировать государственные программы в различных сферах общественной жизни страны. В переписной кампании уже приняли участие Президент России Владимир Путин и Премьер-министр страны Михаил Мишустин, Президент Татарстана Рустам Минниханов, а также Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.