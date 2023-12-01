США надеются вдвое сократить доходы России от экспорта энергоносителей

Власти Соединенных Штатов хотят вдвое сократить доходы России от экспорта энергоносителей к 2030 году. Об этом заявил помощник государственного секретаря США Джеффри Пайетт в интервью газете The Financial Times.

Несмотря на нефтяные санкции стран Запада, РФ продолжает экспортировать большие объемы нефти. Вместе с тем Международное энергетическое агентство ожидает, что к 2030 году экспорт российских нефти и газа сократится «по меньшей мере на 40–50%» при условии соблюдения санкций.

«Это (санкционное давление — прим. Т-и) — то, чего нам придется придерживаться в ближайшие годы», — подчеркнул сотрудник Госдепартамента и от имени Штатов пообещал сделать всё для воплощения рестрикций в жизнь.

Целью этих санкций Пайетт назвал «изменение поведения России». По его оценке, ограничения останутся надолго, так как для Вашингтона одинаково важно ограничить доходы Москвы как сейчас, так и в будущем.

Помощник госсекретаря также заверил, что США ищут «способы сделать теневой флот менее эффективным». Речь идет о танкерах, скрытно перевозящих российскую нефть.

Страны «Большой семерки», Европейский Союз и Австралия установили потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель 5 декабря 2022 года. Позднее, с 5 февраля 2023-го, начал действовать лимит цен на нефтепродукты из России. Максимум цен неоднократно предлагали пересмотреть, но этого так и не произошло.

В свою очередь Президент РФ Владимир Путин ввел запрет на работу с трейдерами, которые поддерживают ценовой максимум. Впрочем, затем он разрешил поставлять нефть в дружественные страны, не обращая внимания на потолок цен.