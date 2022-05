США опровергли информацию о передаче разведданных о крейсере «Москва» Украине

Власти Соединенных Штатов опровергли сообщения американских медиа о передаче Украине сведений о местоположении впоследствии погибшего ракетного крейсера «Москва». Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби газете The New York Times.

«У украинцев есть свои собственные возможности в сфере разведки, чтобы отслеживать и брать на прицел российские корабли», — подчеркнул представитель американского военного ведомства.

Ранее телеканал NBC News, газеты The New York Times и The Washington Post со ссылкой на информированные источники рассказали, что именно США предоставили украинским военным разведданные о флагмане российского Черноморского флота. При этом собеседники этих СМИ по-разному оценили значение этой информации.

В ночь на 14 апреля на борту ракетного крейсера «Москва» по неназванной пока причине начался пожар, после чего на нем взорвался боезапас. Позднее в Минобороны заявили, что корабль «сохраняет плавучесть» и специалисты работают над его буксировкой в порт. Однако впоследствии военные рассказали, что «Москва» затонула при буксировке, сославшись на шторм.

По информации российских военных, в результате инцидента погиб один человек и еще 27 пропали без вести, а 396 членов экипажа удалось эвакуировать.