На борту российского ракетного крейсера «Москва» после пожара взорвался боезапас

На борту ракетного крейсера «Москва», флагмана Черноморского флота ВМФ России, после пожара взорвался боезапас. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, передает ТАСС.

«В результате пожара на ракетном крейсере „Москва“ сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован», — отмечают в военном ведомстве.

Причины случившегося устанавливаются, уточняют в Минобороны России.

«Москва» — головной корабль советского проекта многоцелевых ракетных крейсеров 1164 «Атлант». Был построен в 1982 году на Николаевском судостроительном заводе под именем «Слава» (заложен в 1976-м, сущен на воду в 1979-м). После списания противолодочного крейсера «Москва» в 1996 году унаследовал его имя и стал флагманом Черноморского флота. Корабль имеет статус гвардейского, после участия в операции в Сирии был в 2016 году удостоен ордена Нахимова.

Водоизмещение крейсеров типа «Атлант» равняется 11 490 тоннам. Длина — 186,4 метра, скорость хода — 32,5 узла, автономность плавания — 30 суток, экипаж — 500 человек (на «Москве» — 510). Основное вооружение — 16 пусковых установок противокорабельных ракет П-1000 «Вулкан», две автоматические 130-миллиметровые пушки. В 2018–2020 годах на «Москве» капитально отремонтировали двигатель, заменили дизель-генераторы и системы РТС, а также сотни метров кабель-трасс, отмечает РИА Новости.

Кроме «Москвы», в состав Военно-морского флота России входят еще два крейсера проекта 1164 — «Маршал Устинов» на Северном флоте и «Варяг» на Тихоокеанском (является его флагманом).

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее Роскомнадзор потребовал от СМИ при освещении операции пользоваться информацией лишь из российских официальных источников.