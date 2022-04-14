Минобороны РФ: Ракетный крейсер «Москва» затонул при буксировке во время шторма

Российский ракетный крейсер «Москва», на котором ранее после пожара взорвался боезапас, затонул при буксировке во время шторма. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ, передает ТАСС.

«При буксировке крейсера „Москва“ в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул», — цитирует агентство сообщение военного ведомства.

Прошлой ночью на борту ракетного крейсера «Москва» начался пожар, после чего на нем сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения, экипаж был полностью эвакуирован, о чем сообщал «Татар-информ».

Позднее в Минобороны заявили, что очаг возгорания на крейсере локализован и открытого горения нет. Затем в военном ведомстве уточнили, что корабль «сохраняет плавучесть» и специалисты работают над его буксировкой в порт.

«Москва» — головной корабль советского проекта многоцелевых ракетных крейсеров 1164 «Атлант». Строился с 1976 по 1982 год на Николаевском судостроительном заводе, получил имя «Слава». После списания противолодочного крейсера «Москва» в 1996 году унаследовал его имя и стал флагманом Черноморского флота. Корабль имеет статус гвардейского, после участия в сирийской кампании был в 2016 году удостоен ордена Нахимова.

Помимо «Москвы», в состав российского Военно-морского флота входят еще два крейсера проекта 1164 — «Маршал Устинов» на Северном флоте и «Варяг» на Тихоокеанском (является его флагманом).

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