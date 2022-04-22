В Минобороны отчитались об одном погибшем после пожара на крейсере «Москва»

В Министерстве обороны заявили, что только один член экипажа крейсера «Москва»

числится погибшим. Без вести пропали 27 человек, передает ТАСС.

В военном ведомстве пояснили, 13 апреля в результате пожара сдетонировал боезапас. Ракетный крейсер получил серьезные повреждения.

«В ходе борьбы за живучесть корабля погиб один военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести», - цитирует агентство сообщение Минобороны.

В министерстве подчеркнули, что остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера. Их доставили в Севастополь.

Там также отметили, что Министерство обороны РФ оказывает всю необходимую поддержку и помощь родным и близким погибшего и пропавших без вести.