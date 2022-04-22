В Минобороны отчитались об одном погибшем после пожара на крейсере «Москва»
В Министерстве обороны заявили, что только один член экипажа крейсера «Москва»
числится погибшим. Без вести пропали 27 человек, передает ТАСС.
В военном ведомстве пояснили, 13 апреля в результате пожара сдетонировал боезапас. Ракетный крейсер получил серьезные повреждения.
«В ходе борьбы за живучесть корабля погиб один военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести», - цитирует агентство сообщение Минобороны.
В министерстве подчеркнули, что остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера. Их доставили в Севастополь.
Там также отметили, что Министерство обороны РФ оказывает всю необходимую поддержку и помощь родным и близким погибшего и пропавших без вести.