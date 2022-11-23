Reuters: Европарламент объявил Россию спонсором терроризма

Европейский парламент принял резолюцию о признании России государством – спонсором терроризма. Законодатели ЕС считают, что российские удары по энергетической и гражданской инфраструктуре Украины нарушают нормы международного права. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Этот шаг в значительной степени является символичным, поскольку у Европейского союза нет правовой базы, подтверждающей его (международное право)» , – отмечается в материале.

Тем не менее, напомнили авторы, Евросоюз уже ввел против России блок беспрецедентных санкций.