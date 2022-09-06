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Политика
6 сентября 2022  07:38

Байден высказался против включения России в список «спонсоров терроризма»

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Президент США Джо Байден не поддерживает идею включить Россию в список государств — спонсоров терроризма. Об этом он заявил в разговоре с журналистами пула Белого Дома, сообщает РИА Новости.

«Нет», — ответил он на соответствующий вопрос.

Напомним, что в США предложили присвоить России такой «статус» из-за событий на Украине, в Грузии, Сирии и Чечне. Однако в американском Конгрессе подчеркивают, что это решение поставит под угрозу все договоренности Москвы и Вашингтона.

#США #терроризм
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