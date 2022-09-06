США отказались включать Россию в список стран – спонсоров терроризма

Решение о том, что США не будут включать Россию в список стран – спонсоров терроризма является окончательным, заявил Белый дом. Это решение американские власти назвали контрпродуктивным.

Информацию об окончательном отказе от включения России в список подтвердила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости.

Ранее против такого шага выступил Президент США Джо Байден, объясняя это тем, что такой шаг поставит под угрозу все договоренности Москвы и Вашингтона. Подтверждая это, в российском МИДе предупреждали, что если США включат Россию в такой список, то «могут забыть» о любых отношениях с РФ.