США не собираются сокращать военное присутствие в Европе

Соединенные Штаты не рассматривают вариант с сокращением численности своих войск в Европе по итогам переговоров с Россией. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби в своем Twitter’е.

Ранее американский телеканал NBC News рассказал о вариантах, которые обсуждаются в США перед переговорами с РФ. По данным источников канала, речь может зайти о «сокращении развертывания американских и российских войск и военных учений в Восточной Европе».

«Могу однозначно заявить, что мы НЕ рассматриваем вопрос о сокращении численности войск в Европе или изменении позиции. Также не рассматривается вопрос об изменении численности войск в странах Балтии и Польше», — подчеркнул представитель Пентагона, комментируя информацию NBC News.

Украина и страны Запада в последнее время обращают внимание на сосредоточение российских сил у украинских границ, подчеркивают озабоченность складывающейся ситуацией и предупреждают о возможных последствиях. В ходе последних телефонных переговоров Президент РФ Владимир Путин заявил своему американскому коллеге Джо Байдену, что возможные «беспрецедентные санкции» могут привести к полному разрыву отношений между странами.

В Женеве 10 января пройдут переговоры России и США по предложенным российской стороной гарантиям безопасности. Заседание Совета Россия — НАТО, посвященное этой теме, состоится 12 января. Позднее, 13 января, эта же проблематика будет затронута на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.