Госдепартамент: США и Япония кооперируются по теме санкций против России

Соединенные Штаты находятся в очень интенсивной кооперации с Японией по всем вопросам, связанным с санкциями против России и потолком цен на российскую нефть. Об этом заявил помощник государственного секретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт, передает РИА Новости.

«Я просто отмечу, что мы находимся в очень интенсивной кооперации с японскими союзниками по всем этим вопросам вокруг ценового потолка и санкционного режима», — сказал дипломат в ответ на вопрос о работе Штатов над соблюдением санкций, введенных против российского энергетического сектора, в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Европейский Союз, страны «Большой семерки» и Австралия установили потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель 5 декабря 2022 года. Позднее, с 5 февраля 2023-го, начал действовать лимит цен на нефтепродукты из России. При этом весной сообщалось, что Япония добилась разрешения закупать российскую нефть по ценам выше «потолка».

В свою очередь Президент РФ Владимир Путин ввел запрет на работу с трейдерами, которые поддерживают ценовой максимум. Впрочем, затем он разрешил поставлять нефть в дружественные страны вне зависимости от потолка цен.

Максимум цен неоднократно предлагали пересмотреть, но этого так и не произошло. Запланированный пакет санкций ЕС предусматривает в том числе меры по поддержанию ценового потолка. Участникам рынка придется по отдельности указывать стоимость страхования и фрахта, чтобы было сложнее замаскировать реальную стоимость нефти, покупаемой в России.