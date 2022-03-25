США и ЕС создадут рабочую группу для снижения зависимости от российского топлива

США и ЕС создадут совместную рабочую группу для снижения зависимости Европы от нефти и газа из России, сказано в заявлении Белого дома.

«Сегодня Президент Джо Байден и Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировали создание совместной рабочей группы для снижения зависимости от российского природного топлива и укрепления европейской энергетической безопасности», – сказано в опубликованном тексте.

Отмечается, что группа будет стремиться к двум целям: диверсификации поставок сжиженного природного газа в соответствии с климатическими целями и снижению спроса на природный газ.

Объединение возглавит представитель Белого дома и Еврокомиссии. Вместе группа планирует обеспечить энергетическую безопасность Украины и ЕС и подготовиться к «следующей и последующим зимам», одновременно снижая зависимость Европы от российского топлива.

Напомним, 10 марта Европейский Союз заявил о намерении постепенно отказаться от приобретения российской нефти, природного газа и каменного угля из-за событий на Украине.

Ранее Соединенные Штаты ввели запрет на весь импорт российских нефти и газа. Их примеру намерена последовать Великобритания. Санкции против России были ужесточены после того, как Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.