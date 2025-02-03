«Средство безопасности, собранное по лоскуткам»: студенты Нижнекамска плетут масксети
Студенты Нижнекамского политехнического колледжа продолжают помогать бойцам в зоне спецоперации. Чтобы организовать работу почти полутора тысяч человек, преподаватели разработали для них график. По нему ученики делают сухие души и плетут маскировочные сети.
В стенах политехнического колледжа сплели 43-ю маскировочную сеть. За год ребята приноровились, сейчас на одну двухслойную сеть уходит от 2-х до 4-х дней.
В политехническом колледже патриотическое воспитание – одно из приоритетных направлений.
«Также у нас проходят различные конференции, "Королёвские чтения", мы участвуем в "Казаковских чтениях", также у нас проходят различные митинги. Вот, например, здесь у нас проходят митинги, мы на переменах собираемся и ребята нам рассказывают о блокаде Ленинграда, в целом, о Великой Отечественной войне», – рассказала руководитель волонтерского центра Нижнекамского политехнического колледжа Елена Кононихина.
«У нас есть выпускники, которые погибли в зоне СВО, мы всегда этих выпускников ставим в пример. Они не прятались за спины чужих людей, а пошли отдавать свой долг и честь Родине, матери, отцу. Проговорив со студентами эти моменты, ребята для себя делали определенные выводы. Изначально, наверное, это было не так легко, сейчас мы это уже не объясняем, все понятно», – говорит директор Нижнекамского политехнического колледжа Татьяна Куприянова.
Сети, сплетенные вручную — это дополнительная гарантия безопасности. Если использовать фабричные изделия, их легко могут вычислить вражеские дроны, так они запрограммированы. Об этом студентам и преподавателям рассказывают волонтеры группы «Добрые сердца», с ними колледж взаимодействует уже год.
«Мы занимаемся сбором гуманитарной помощи для ребят на СВО. Кроме этого, мы плетем маскировочные сети, браслеты выживания, делаем сухой душ. Вот сейчас мы в политехническом колледже, плетем масксети, сюда очень много людей приходят на мастер-классы. В основном, конечно, занимаются дети этим, но приходят и жители микрорайона», – поделилась волонтер группы «Добрые сердца» Наталья Суворова.
В ближайшее время в политехническом колледже состоятся еще несколько патриотических мероприятий. Например, открытие парт героев с участием родителей погибших солдат. Также скоро заработает портретная экспозиция «Время выбрало нас». В планах создать кабинет истории отечества, посвященный бойцам 80-го отдельного лыжного батальона.
Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.
«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.
С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.
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Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой