«Средство безопасности, собранное по лоскуткам»: студенты Нижнекамска плетут масксети

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Студенты Нижнекамского политехнического колледжа продолжают помогать бойцам в зоне спецоперации. Чтобы организовать работу почти полутора тысяч человек, преподаватели разработали для них график. По нему ученики делают сухие души и плетут маскировочные сети.

В стенах политехнического колледжа сплели 43-ю маскировочную сеть. За год ребята приноровились, сейчас на одну двухслойную сеть уходит от 2-х до 4-х дней.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В политехническом колледже патриотическое воспитание – одно из приоритетных направлений.

«Также у нас проходят различные конференции, "Королёвские чтения", мы участвуем в "Казаковских чтениях", также у нас проходят различные митинги. Вот, например, здесь у нас проходят митинги, мы на переменах собираемся и ребята нам рассказывают о блокаде Ленинграда, в целом, о Великой Отечественной войне», – рассказала руководитель волонтерского центра Нижнекамского политехнического колледжа Елена Кононихина.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«У нас есть выпускники, которые погибли в зоне СВО, мы всегда этих выпускников ставим в пример. Они не прятались за спины чужих людей, а пошли отдавать свой долг и честь Родине, матери, отцу. Проговорив со студентами эти моменты, ребята для себя делали определенные выводы. Изначально, наверное, это было не так легко, сейчас мы это уже не объясняем, все понятно», – говорит директор Нижнекамского политехнического колледжа Татьяна Куприянова.

Сети, сплетенные вручную — это дополнительная гарантия безопасности. Если использовать фабричные изделия, их легко могут вычислить вражеские дроны, так они запрограммированы. Об этом студентам и преподавателям рассказывают волонтеры группы «Добрые сердца», с ними колледж взаимодействует уже год.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Мы занимаемся сбором гуманитарной помощи для ребят на СВО. Кроме этого, мы плетем маскировочные сети, браслеты выживания, делаем сухой душ. Вот сейчас мы в политехническом колледже, плетем масксети, сюда очень много людей приходят на мастер-классы. В основном, конечно, занимаются дети этим, но приходят и жители микрорайона», – поделилась волонтер группы «Добрые сердца» Наталья Суворова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В ближайшее время в политехническом колледже состоятся еще несколько патриотических мероприятий. Например, открытие парт героев с участием родителей погибших солдат. Также скоро заработает портретная экспозиция «Время выбрало нас». В планах создать кабинет истории отечества, посвященный бойцам 80-го отдельного лыжного батальона.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

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