Спрос на новостройки в Татарстане увеличился на 44%

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За первое полугодие 2024 года в Татарстане было зарегистрировано 12,7 тыс. квартир по договорам участия в долевом строительстве, что на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года (8,8 тыс. квартир). Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.

При этом в июне спрос на квартиры в новостройках на территории республики оставался стабильным. За первый месяц лета зарегистрировано примерно 2,8 тыс. договоров участия в долевом строительстве, как и в мае.

Кроме того, за полгода в регионе зарегистрирована продажа 122,9 тыс. квартир, 114,7 тыс. земельных участков и 5,8 тыс. машино-мест. По ипотеке было приобретено 22,8 тыс. земельных участков — на 19% больше, чем в первом полугодии 2023-го.

«Подводя итоги [первого] полугодия 2024 года, мы можем сказать, что рынок недвижимости в Татарстане остается привлекательным: интерес как к вторичному, так и к первичному жилью сохраняется», — констатировал заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ Нияз Галиакбаров.

«Всё это время драйвером рынка недвижимости выступала льготная ипотека. Как будет складываться ситуация в дальнейшем, покажет время. В то же время хочу напомнить, что продолжают действовать другие виды ипотек с господдержкой, например, семейная ипотека», — добавил специалист.

О ситуации с индивидуальным жилищным строительством можно прочитать в материале «Татар-информа» «Трешка» в новостройке стоит дороже»: почему в Татарстане растет спрос на частные дома.