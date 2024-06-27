Отмена льготной ипотеки под 8%: рынок ждет затоваривание и снижение цен на квартиры?

В Татарстане сейчас строится более 3 млн кв. метров жилья в многоквартирных домах. Из них 36% продано, непроданная площадь составляет около половины

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане раскупают треть от строящихся квартир

В Татарстане сейчас строится более 3 млн кв. метров жилья в многоквартирных домах, следует из данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) «Дом РФ». Из них 36% продано, непроданная площадь составляет около половины, на 14% продажи еще не открыты. Если вернуться к статистике прошлых месяцев, показатели меняются не более чем на 3 процентных пункта. А прошлым летом объем нераспроданных лотов достигал 60%.

«В прошлом году в этом периоде ипотека на “вторичке” еще была доступна, сейчас же все изменилось, и часть покупателей перебежали на первичку. Но о затоваренности конкретно сейчас мы не говорим, потому что ситуация, когда не продано больше 50% квартир на рынке, у нас длится уже года три – примерно с 2020-2021 годов. Связано это с высокими ценами на недвижимость, на первичном рынке особенно», – рассказал «Татар-информу» вице-президент Гильдии риелторов РТ, управляющий партнер агентства «БЕСТ-недвижимость Казань» Андрей Савельев.

Стоимость одного квадратного метра в Татарстане, по данным ЕИСЖС, оценивается в 159,4 тыс. рублей. Получается, что среднестатистическую «двушку» можно купить примерно за 9 млн рублей, тогда как в 2020 году аналогичная квартира стоила около 4 млн. Квадрат жилья тогда был от 69,5 тыс. рублей.

«Если сейчас цены были бы процентов на 50 ниже, то, я думаю, вот этот коэффициент непроданных квартир был бы где-то на уровне 20-15%», – добавил Савельев.

В апреле и мае эксперты фиксируют взрыв по сделкам, с июня – падение

Объем нереализованных квадратных метров в домах столь высокой степени готовности говорит о потере инвестиционного спроса, согласилась с коллегой член Гильдии риелторов РТ, руководитель компании «Счастливый дом» Анастасия Гизатова. И если по итогам весны ситуация еще выглядела обнадеживающе, то летом все изменится в худшую сторону.

«Даже с учетом того, что льготная ставка вот-вот изменится, льготная программа прекратится, мы видим за два месяца – апрель и май – взрыв сделок по долевому строительству. Но основным фактором здесь является не сама покупка квартиры, а оформление ипотеки, потому что люди боялись, что ее потом не будет», – отметила она в разговоре с корреспондентом «Татар-информа».

С большой долей вероятности программа льготной ипотеки, благодаря которой можно было купить новостройки под 8%, все же закончится Фото: © Илья Питалев / РИА Новости

Напомним, в апреле и мае в Татарстане зафиксировали рекордный спрос на новостройки. В сравнении с мартом количество регистраций договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) увеличилось почти на 65%, сообщили в Росреестре по РТ. В марте 2024 года было 1,7 тыс. ДДУ, в апреле и мае – более 2,8 тыс.

Всего за первые пять месяцев минувшего года в республике зарегистрировали 6,8 тыс. договоров долевого участия, а в этом году показатель увеличился до 9,9 тыс.

«Все, кто подумывал, купить недвижимость или нет, они выйдут на сделку в любом случае. Весь отложенный спрос сконцентрирован в этих двух месяцах. С июня нас будет ждать падение, если еще что-то страшное не случится, ведь стимулирующие методы носят больше стрессовый характер. Но если у человека стоит вопрос приобретения, то я не вижу смысла откладывать», – заключила Анастасия Гизатова.

«Дом.РФ», который является оператором ипотечных программ с господдержкой, сообщил, что банки уже досрочно остановили прием новых заявок на льготную ипотеку на новостройки из-за высокого спроса.

Пока Центробанк не снизит ставку, рынок недвижимости «зависнет» в стагнации

Стагнация на рынке недвижимости, которую эксперты предрекают уже с июня, а также увеличение затоваренности будут связаны с отменой льготной ипотеки. С большой долей вероятности программа, благодаря которой можно было купить новостройки под 8%, все же закончится.

«Отмена ипотеки на первичном рынке, скажем так, уберет некоторую прослойку покупателей. Соответственно, спрос, количество сделок будет еще ниже. Процент нераспроданных квартир увеличится, я думаю, до 70% дойдет», – считает Андрей Савельев.

Стоимость одного квадратного метра в Татарстане оценивается в 159,4 тыс. рублей Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Ситуация останется плачевной до тех пор, пока не изменится ставка Центробанка. Спасти ее также могут новые льготные программы, благодаря которым можно будет приобрести недвижимость по адекватным процентным ставкам – на уровне 8-10%.

«Пока ключевая ставка у нас будет 16%, а на ипотеку – 18-20%, мы будем наблюдать стагнацию на первичном рынке», – заключил собеседник «Татар-информа».

Приведет ли такая ситуация к снижению цен на квартиры?

«Некоторые эксперты рынка недвижимости надеются на то, что все это повлияет на цены. Я, как профессиональный участник рынка недвижимости с более 20-летним стажем, не то что не уверен, я вообще не верю, что цена на жилье может снизиться. Застройщики – это, как правило, коммерческие структуры, они выстраивают свои бизнес-планы на много лет. Плюс к этому себестоимость строительства, стройматериалы, расходы на коммуникации – это все тоже только дорожает», – считает вице-президент Гильдии риелторов, директор компании «Премьер-недвижимость» Руслан Садреев.