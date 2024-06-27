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Отмена льготной ипотеки под 8%: рынок ждет затоваривание и снижение цен на квартиры?
В Татарстане покупается только треть от строящегося жилья из-за его дороговизны. Не распроданы 50% площади. После отмены льготной ипотеки эксперты прогнозируют и вовсе затоваривание на рынке. К чему это приведет и что может переломить ситуацию – в материале «Татар-информа».
В Татарстане раскупают треть от строящихся квартир
В Татарстане сейчас строится более 3 млн кв. метров жилья в многоквартирных домах, следует из данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) «Дом РФ». Из них 36% продано, непроданная площадь составляет около половины, на 14% продажи еще не открыты. Если вернуться к статистике прошлых месяцев, показатели меняются не более чем на 3 процентных пункта. А прошлым летом объем нераспроданных лотов достигал 60%.
«В прошлом году в этом периоде ипотека на “вторичке” еще была доступна, сейчас же все изменилось, и часть покупателей перебежали на первичку. Но о затоваренности конкретно сейчас мы не говорим, потому что ситуация, когда не продано больше 50% квартир на рынке, у нас длится уже года три – примерно с 2020-2021 годов. Связано это с высокими ценами на недвижимость, на первичном рынке особенно», – рассказал «Татар-информу» вице-президент Гильдии риелторов РТ, управляющий партнер агентства «БЕСТ-недвижимость Казань» Андрей Савельев.
Стоимость одного квадратного метра в Татарстане, по данным ЕИСЖС, оценивается в 159,4 тыс. рублей. Получается, что среднестатистическую «двушку» можно купить примерно за 9 млн рублей, тогда как в 2020 году аналогичная квартира стоила около 4 млн. Квадрат жилья тогда был от 69,5 тыс. рублей.
«Если сейчас цены были бы процентов на 50 ниже, то, я думаю, вот этот коэффициент непроданных квартир был бы где-то на уровне 20-15%», – добавил Савельев.
В апреле и мае эксперты фиксируют взрыв по сделкам, с июня – падение
Объем нереализованных квадратных метров в домах столь высокой степени готовности говорит о потере инвестиционного спроса, согласилась с коллегой член Гильдии риелторов РТ, руководитель компании «Счастливый дом» Анастасия Гизатова. И если по итогам весны ситуация еще выглядела обнадеживающе, то летом все изменится в худшую сторону.
«Даже с учетом того, что льготная ставка вот-вот изменится, льготная программа прекратится, мы видим за два месяца – апрель и май – взрыв сделок по долевому строительству. Но основным фактором здесь является не сама покупка квартиры, а оформление ипотеки, потому что люди боялись, что ее потом не будет», – отметила она в разговоре с корреспондентом «Татар-информа».
Напомним, в апреле и мае в Татарстане зафиксировали рекордный спрос на новостройки. В сравнении с мартом количество регистраций договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) увеличилось почти на 65%, сообщили в Росреестре по РТ. В марте 2024 года было 1,7 тыс. ДДУ, в апреле и мае – более 2,8 тыс.
Всего за первые пять месяцев минувшего года в республике зарегистрировали 6,8 тыс. договоров долевого участия, а в этом году показатель увеличился до 9,9 тыс.
«Все, кто подумывал, купить недвижимость или нет, они выйдут на сделку в любом случае. Весь отложенный спрос сконцентрирован в этих двух месяцах. С июня нас будет ждать падение, если еще что-то страшное не случится, ведь стимулирующие методы носят больше стрессовый характер. Но если у человека стоит вопрос приобретения, то я не вижу смысла откладывать», – заключила Анастасия Гизатова.
«Дом.РФ», который является оператором ипотечных программ с господдержкой, сообщил, что банки уже досрочно остановили прием новых заявок на льготную ипотеку на новостройки из-за высокого спроса.
Пока Центробанк не снизит ставку, рынок недвижимости «зависнет» в стагнации
Стагнация на рынке недвижимости, которую эксперты предрекают уже с июня, а также увеличение затоваренности будут связаны с отменой льготной ипотеки. С большой долей вероятности программа, благодаря которой можно было купить новостройки под 8%, все же закончится.
«Отмена ипотеки на первичном рынке, скажем так, уберет некоторую прослойку покупателей. Соответственно, спрос, количество сделок будет еще ниже. Процент нераспроданных квартир увеличится, я думаю, до 70% дойдет», – считает Андрей Савельев.
Ситуация останется плачевной до тех пор, пока не изменится ставка Центробанка. Спасти ее также могут новые льготные программы, благодаря которым можно будет приобрести недвижимость по адекватным процентным ставкам – на уровне 8-10%.
«Пока ключевая ставка у нас будет 16%, а на ипотеку – 18-20%, мы будем наблюдать стагнацию на первичном рынке», – заключил собеседник «Татар-информа».
Приведет ли такая ситуация к снижению цен на квартиры?
«Некоторые эксперты рынка недвижимости надеются на то, что все это повлияет на цены. Я, как профессиональный участник рынка недвижимости с более 20-летним стажем, не то что не уверен, я вообще не верю, что цена на жилье может снизиться. Застройщики – это, как правило, коммерческие структуры, они выстраивают свои бизнес-планы на много лет. Плюс к этому себестоимость строительства, стройматериалы, расходы на коммуникации – это все тоже только дорожает», – считает вице-президент Гильдии риелторов, директор компании «Премьер-недвижимость» Руслан Садреев.
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