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Минфин РФ: Программа «Семейная ипотека» продлена до 2030 года
В России по поручению Президента РФ Владимира Путина до 2030 года продлена программа «Семейная ипотека», предусматривающая ставку 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РФ.
Воспользоваться этой формой льготной ипотеки могут семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. Ставка по программе будет равняться 6%, в том числе — и для жителей Дальнего Востока.
Размер кредита составит до 12 млн рублей для Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области, до 6 млн рублей — для других регионов. Заемщик может оформить ипотеку и на более крупную сумму (до 30 млн рублей в столицах и до 15 млн рублей в остальных субъектах Федерации). Однако для части кредита выше установленного госпрограммой лимита будет действовать рыночная процентная ставка.
Первоначальный взнос равен 20%. При рождении ребенка возможно рефинансирование выданного прежде кредита. Оформить можно только одну льготную ипотеку, подчеркнули в Минфине.
Кроме того, на «Семейную ипотеку» могут рассчитывать:
— семьи с двумя несовершеннолетними детьми, проживающие в малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек;
— семьи с двумя несовершеннолетними детьми, проживающие в регионах с низким объемом строительства или в регионах с индивидуальными программами развития;
— семьи, где есть ребенок-инвалид.
Вместе с тем строительство индивидуального дома или его приобретение для представителей этих категорий доступно по всей территории России, но только в рамках 214-ФЗ или договора подряда. Обязательно необходимо открытие эскроу-счета, уточнили в ведомстве.
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