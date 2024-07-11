В Татарстане нельзя будет получить семейную ипотеку «на особых условиях»

Тридцать регионов вошли в список субъектов Федерации, где россияне смогут получить семейную ипотеку, если у них есть как минимум двое несовершеннолетних детей вне зависимости от их возраста. Республика Татарстан в этот перечень не вошла.

При этом опубликовавшее список со ссылкой на институт развития «Дом.РФ» агентство ТАСС отмечает, что в него вошли семь регионов Поволжья и семь регионов Сибири.

В частности, в Приволжском федеральном округе воспользоваться льготными условиями жилищного займа независимо от возраста детей «и от численности населения города или населенного пункта» можно будет в Кировской, Нижегородской, Саратовской и Оренбургской областях, а также в республиках Марий Эл, Мордовия и Чувашия.

В Северо-Западном федеральном округе в особый список льготной ипотеки включены пять регионов, в Центральном и Северо-Кавказском федеральных округах — по четыре, в Южном федеральном округе — всего два. В Уральском же федеральном округе в перечень попала лишь Курганская область.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что программа «Семейная ипотека» по поручению Президента РФ Владимира Путина продлена до 2030 года.