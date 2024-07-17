«Трешка» в новостройке стоит дороже»: почему в Татарстане растет спрос на частные дома

В Татарстане растет спрос на строительство индивидуальных жилых домов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С января по май в Татарстане ввели 1,6 тыс. «квадратов» ИЖС

В Татарстане уже не первый месяц фиксируют рост спроса на индивидуальные жилые дома. По данным отчета Татарстанстата, на портале «Открытый Татарстан», с января по май в республике ввели 1,6 млн квадратных метров частных домов, а в минувшем году за этот же срок – почти 911 тыс. кв. метров.

Больше всего строили в Казани – 593,5 тысячи «квадратов», в Лаишевском районе – 294 тыс., Высокогорском – 141,6 тыс. и Пестречинском – 92,1 тыс. Причем казанцы значительно нарастили темпы по строительству собственных домов, за аналогичный период прошлого года они построили всего 109,9 тыс. квадратных метров.

«Собственные дома и дачи всегда пользовались спросом у граждан, особенно у тех, кто проживает в квартирах и не имеет возможности выехать на природу, посетить баню, пожарить шашлыки. Это всегда и для всех мечта, поэтому практически у каждой семьи есть большое желание иметь какое-то загородное гнездышко», – отметил вице-президент Гильдии риелторов, директор компании «Премьер-недвижимость» Руслан Садреев.

С января по май в республике ввели 1,6 млн квадратных метров частных домов, а в минувшем году за этот же срок – почти 911 тыс. кв. метров Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За пять лет цены на индивидуальные дома в Татарстане выросли на 72%

Вместе со спросом на жилые дома растет и цена на них, причем достаточно быстрыми темпами. По данным сервиса «Циан.Аналитика», за последние пять лет стоимость индивидуального жилищного строительства в Татарстане выросла на 72%. Если в январе 2019 года приобрести дом в среднем можно было за 5,6 млн рублей, то в июне 2024 года его стоимость в республике оценивается в 9,3 млн.

Местные эксперты рынка же говорят о более высоких ценах. Так, индивидуальный жилой дом площадью 100-120 «квадратов» и земельный участок от 4 до 6 соток в 2021 году можно было приобрести за 5-7 миллионов. Речь здесь о Казани и пригороде: Вознесение, Салмачи, Усады, Столбищи, Пестречинский и Лаишевский районы. Сегодня же такие объекты стоят не менее 10 миллионов. В среднем дом с земельным участком, возведенный застройщиками, обойдется покупателю в 12-13 млн рублей.

«Цены на загородном рынке РФ за последние 5 лет увеличились в среднем на 70%. Во многом рост обеспечен увеличением популярности сегмента в результате пандемии коронавируса, когда многие осознали преимущества жизни в собственном доме, а также увеличением стоимости строительства и все более широким распространением ипотечных программ. Более сильный рост был характерен для регионов с повышенным спросом и при этом относительно недорогой недвижимостью», – уточнила эксперт «Циан.Аналитики» Елена Лапшина.

В исследовании сервиса также отмечается, что наиболее сильный рост цен на ИЖС был замечен с июня 2021-го по июнь 2022 года – в этот период они скакнули сразу на 20%, в то время как ранее рост не превышал 13%.

«Не секрет, что инфляция набирает обороты, но цены на дома, несмотря на их высокую стоимость, кажутся справедливыми и не такими высокими, как на новостройки. Не забывайте, что к дому также прилагается участок. “Трешка” в новостройке стоит порой дороже, чем собственный жилой дом», – прокомментировала ситуацию член Гильдии риелторов РТ, руководитель компании «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.

Цены на ИЖС за пять лет выросли уже более чем на 72% Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Программа субсидирования ИЖС станет палочкой-выручалочкой для покупателей

С 1 июля в России перестала действовать «Господдержка» по ипотечному кредитованию, которая в том числе распространялась и на ИЖС. Эксперты считают, что это не сильно повлияет на спрос, ведь он может сбалансироваться теми, кто хотел приобрести недвижимость в новостройках, но из-за заградительных ставок сделать этого теперь не может. Кроме того, в секторе ИЖС существует достаточное количество программ, позволяющих приобрести дом под низкий кредитный процент.

Например, 10 июля стало известно о новых условиях «Семейной ипотеки». Программа продолжает действовать с определенными ограничениями по количеству выданных ипотек и лимитам. Но, как заверил Президент России Владимир Путин, до 2030 года на нее можно смело рассчитывать.

Теперь «Семейная ипотека» распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет или ребенок-инвалид любого возраста. Ставка по программе составит 6%, а сумма кредита — до 12 млн рублей для жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов ­­— до 6 млн рублей.

Также представители ДОМ.РФ неоднократно заявляли о том, что планируют ввести отдельную программу субсидирования, которая распространится на приобретение индивидуального жилья и его строительства. Если она действительно появится, то это, по мнению экспертов, будет «достаточно серьезной палочкой-выручалочкой» для тех, кто хочет купить свой дом.

В минувшем году власти Казани внесли изменения в части минимального размера земельного участка. Ранее он был равен 4 соткам, сейчас – 10 соткам Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Безопасность будет платной»

Однако цены продолжат расти, причин тому несколько. Это в том числе изменения в строительных регламентах и введение нового для ИЖС инструмента – эскроу-счетов, которые ранее использовали только при возведении многоквартирных домов (МКД). По мнению экспертов, это новшество может поднять цены как минимум на 10%.

«Есть еще один фактор, направленный на безопасность покупателей и финансов, которые они вкладывают в ИЖС. Это инструмент, который был введен в 2010-х годах в сфере квартирного строительства, – эскроу-счета. Введение обязательных эскроу на строительство ИЖС повлияет и на стоимость таких объектов, как это было в МКД. Поэтому безопасность, она будет платной», – прокомментировал Руслан Садреев.

Не стоит забывать об изменениях, введенных в минувшем году властями Казани в части минимального размера земельного участка, на котором можно строить индивидуальный жилой дом. Ранее он был равен 4 соткам, сейчас – 10 соткам.

«Пока строить можно на тех участках, которые были размежеваны и сформированы до введения данного требования, но их количество не безграничное. И когда они будут застроены, всем застройщикам необходимо будет начинать строить по новым правилам. Стоимость земли и так растет, и вырастет еще, когда земельный участок станет в два раза больше. Поэтому стоимость жилого дома и земельного участка в готовом виде, естественно, тоже будет возрастать», – заключил вице-президент Гильдии риелторов.

Есть и другие причины – удорожание стройматериалов и технологий строительства.

«В любом случае будет повышение цены исходя из стоимости стройматериалов. Поэтому если искать дома по прошлогодним ценам, можно нарваться на объекты, которые построены менее качественно. Застройщики хитрят, используя более дешевые материалы или ухудшая качество работ. Выражение “Бесплатный сыр в мышеловке” – это под дома очень подходит», – добавила Анастасия Гизатова.

Подводя итоги, эксперты отмечают, что спрос на ИЖС однозначно продолжит расти. Вопрос в том, как дальше будут идти продажи, ведь возможности приобрести жилье есть далеко не у всех. К тому же о снижении цен не может быть и речи.