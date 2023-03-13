Список товаров для параллельного импорта пополнился IKEA, YSL и Zanussi

Мебель и товары для дома компании IKEA, а также игрушки и детские товары Hasbro, Mattel, Logitech и Nintendo включены в список для поставок в Россию по параллельному импорту. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на соответствующий приказ Минпромторга РФ.

«Перечень дополнен рядом брендов моторных масел (Shell Helix, Rimula), бытовой техники (Zanussi, Wahl), косметики и парфюмерии (Kerastase, Yves Saint Laurent), запчастей для сельскохозяйственной и судовой техники (Caterpillar, Bauer Kompressoren)», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По информации Минпромторга, изменения связаны как с дополнением списка товаров ушедшими брендами, так и с исключением некоторых марок, возобновивших поставки в Россию. «<…> стимулирование импорта направлено на те ниши, в которых российским производителям требуется больше времени для обеспечения потребностей промышленных предприятий и конечных потребителей», — подчеркнули в министерстве.

По прогнозу источника издания в одном из маркетплейсов, быстрее всего на полках появится одежда Tommy Hilfiger — товары бренда, по его мнению, поступят в продажу сразу после вступления приказа в силу. А вот технику и игрушки, а также товары IKEA можно будет найти в продаже с конца мая — начала июня, добавил он.

При этом Минпромторг готовится изменить свой подход к формированию списка для параллельного импорта. Сейчас ведомство указывает группу товаров, а затем конкретные марки, которые можно ввозить по параллельным каналам или следует исключить из поставок. В будущем из перечня исчезнут конкретные бренды — вместо них появятся компании, которые владеют сразу несколькими торговыми марками.

Президент России Владимир Путин 28 июня прошлого года подписал закон, временно легализующий ввоз товаров без уведомления правообладателей. До этого Минпромторг РФ утвердил список продукции для параллельного импорта, в который вошли автомобили, бытовая техника, гаджеты, одежда и другие товары. Перечень с тех пор неоднократно пополнялся, осенью в него вошли алкогольные напитки. В январе таможня Татарстана назвала самые популярные товары параллельного импорта.