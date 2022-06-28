Путин подписал закон о легализации параллельного импорта в России на 2022 год

Президент России Владимир Путин окончательно легализовал параллельный импорт в РФ на 2022 год. Подписанный им закон опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу.

Этот документ освобождает от уголовной и административной ответственности лиц, ввозящих в Россию товары без согласия правообладателей. Такое решение принято в условиях санкции для облегчения импорта дефицитных и оригинальных товаров из-за рубежа.

Ранее Государственная Дума 21 июня приняла закон о легализации параллельного импорта. До этого, в мае, Минпромторг РФ утвердил список из 56 категорий продукции для параллельного импорта, в который вошли автомобили, бытовая техника, гаджеты, одежда и другие товары.

Таким образом, на эти товары не распространялись положения Гражданского кодекса о защите исключительных прав и импортеры не несли гражданской ответственности при их ввозе в Россию. Однако, их все еще могли привлечь к уголовной или административной ответственности.