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Экономика
2 ноября 2022  21:43

Минпромторг России внес в список для параллельного импорта алкогольные напитки

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Минпромторг России утвердил новый список товаров для параллельного импорта, в числе прочего в документе упоминяются ряд иностранных брендов шампанского, вин и крепких алкогольных напитков. Приказ размещен на сайте правовой информации.

 В таблице Aberfeldy, Jagermeister, White Horse, Black & White, Malibu, Jose Cuervo, Jack Daniels's, Bell's, Sheridan's, Jose Cuervo и пр.

«Механизм параллельного импорта будет распространяться именно на ту алкогольную продукцию, которая на сегодняшний день не производится в России», – отметили в Минпромторге. 

28 июня Президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий ввоз товаров без уведомления правообладателей до конца 2022 года.

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