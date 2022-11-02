Минпромторг России внес в список для параллельного импорта алкогольные напитки

Минпромторг России утвердил новый список товаров для параллельного импорта, в числе прочего в документе упоминяются ряд иностранных брендов шампанского, вин и крепких алкогольных напитков. Приказ размещен на сайте правовой информации.

В таблице Aberfeldy, Jagermeister, White Horse, Black & White, Malibu, Jose Cuervo, Jack Daniels's, Bell's, Sheridan's, Jose Cuervo и пр.

«Механизм параллельного импорта будет распространяться именно на ту алкогольную продукцию, которая на сегодняшний день не производится в России», – отметили в Минпромторге.

28 июня Президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий ввоз товаров без уведомления правообладателей до конца 2022 года.