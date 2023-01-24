Таможня Татарстана назвала самые популярные товары параллельного импорта

Оборудование и их компоненты стали самыми популярными товарами параллельного импорта. Об этом на брифинге в Кабинете Министров РТ сообщил начальник таможни Татарстана Марат Гараев.

Как правило, оборудование поставляют из-за границы для татарстанских предприятий, уточнил Гараев. Чаще всего поставки идут из третьих стран. При этом, так называемые поставщики обязаны соблюсти одно главное условие – товары должны быть оригинальными.

«Практика ввоза товара по параллельному импорту сегодня широко используется. Главное, чтобы все товары были оригинальными», – подчеркнул Гараев.

Татарстанская таможня уже выявила ряд случаев, когда люди пытались ввезти подделку. Какие именно это были товары, Гараев не уточнил, но напомнил о том, что оборот контрафакта преследуется законом.