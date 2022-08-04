Минпромторг включил в параллельный импорт запчасти и продукцию Datsun и Castrol

Минпромторг расширил список для параллельного импорта в сфере автохимии и запчастей, включив в него продукцию Castrol, Liqui Moly, Datsun и Alienware. Об этом говорится в приказе министерства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Перечень дополнили брендами автомобильных запасных частей, продукцией радиоэлектронной, химической промышленности и другими товарами. Так, по параллельному импорту теперь можно будет поставлять Castrol, Liqui Moly, Datsun, Alienware и другие. Эти изменения были необходимы, так как важнейшим показателем эффективности действия механизма параллельного импорта продукции является доступность всех необходимых товаров для российских граждан и промышленных предприятий», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Помимо этого, список пополнился реагентами и расходными материалами к оборудованию для лечения рака от компании Miltenyi Biotec.

28 июня Президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий ввоз товаров без уведомления правообладателей до конца 2022 года.

Ранее, в мае, Минпромторг РФ утвердил список из 56 категорий продукции для параллельного импорта, в который вошли автомобили, бытовая техника, гаджеты, одежда и другие товары. Перечень с тех пор неоднократно пополнялся.