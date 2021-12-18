Spiegel: Генерал Уолтерс предложил усилить войска НАТО в Болгарии и Румынии

Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс предложил союзникам по альянсу расширить его присутствие. Об этом со ссылкой на источники пишет журнал Spiegel.

По имеющимся у издания данным, военачальник сформулировал свое предложение на секретной видеоконференции с участием представителей стран-партнеров. Речь идет о программе Enhanced Forward Presence («Расширенное передовое присутствие», EFP).

В случае принятия этого предложения, на территории Болгарии и Румынии по аналогии с Польшей и странами Балтии будут размещены контингенты EFP численностью около 1,5 тыс. человек. В случае наступления чрезвычайной ситуации они должны действовать как передовое командование и обеспечить дальнейшее развертывание сил НАТО.

По мнению генерала Уолтерса, этот шаг будет адекватным ответом на наращивание численности российских войск у границ Украины. Он уверен, что такие действия поддержат союзников и при этом не будут провокативными. Дело в том, что подобные меры формально не нарушат Основополагающий акт Россия — НАТО. Документ запрещает постоянное размещение значительных сил на восточном фланге альянса, но эти контингенты будут ротироваться.

Украина и страны Запада в последнее время обращают внимание на сосредоточение российских сил у украинских границ, подчеркивают озабоченность складывающейся ситуацией и предупреждают о возможных последствиях. Российские власти называют эти обвинения не соответствующими действительности.

Накануне МИД России передал Соединенным Штатам проекты двустороннего договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и стран НАТО. При этом США заявили, что начнут обсуждать гарантии безопасности только после консультаций с европейскими союзниками.