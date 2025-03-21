«Спасет хотя бы одну жизнь»: татарстанцы могут пожертвовать ружье и боеприпасы бойцам

На фото: боец 136-й бригады со сбитым ружьём дроном

С 25 по 28 марта в Татарстане проводится акция «Пожертвуй ружье и боеприпасы бойцам», организованная благотворительным фондом «ЗА мирное небо» совместно с Росгвардией.

Цель инициативы – сбор охотничьих ружей и патронов для военнослужащих. Оружие необходимо для защиты позиций бойцов, а также для эффективной борьбы с FPV-дронами на оптоволокне, которые невозможно подавить средствами радиоэлектронной борьбы. В отличие от автоматов, охотничьи ружья позволяют более точно поражать беспилотники, ограничивая угол атаки.

С момента старта фонд акций уже передал 985 охотничьих ружей бойцам СВО, и количество переданного вооружения продолжает расти. На предыдущих этапах в мероприятиях принимали участие как простые граждане, так и выдающиеся общественные деятели.

В их число вошел мэр Казани Ильсур Метшин, который передал для одной из воинских частей гладкоствольное оружие ИЖ-27 и 250 патронов.

Один из участников акции – мужчина, отец которого был ветераном Великой Отечественной Войны.

«Мой отец был бы счастлив знать, если даже один выстрел из него спасет хотя бы одну жизнь», – прокомментировал он свой поступок.

Еще одним дарителем был имам-хатыб мечети «Ярдэм» Илдар Баязитов. На вопрос журналиста, не жалко ли ему переданного оружия, он ответил: «Не жалко. Если бы было больше, еще бы принес».

Передача оружия пройдет в нескольких городах Татарстана. В Казани пункты приема будут работать 25 и 27 марта по адресу: ул. Лазарева, д. 16, с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00. В Альметьевске акцию проведут 26 марта по адресу: ул. Маяковского, д. 114 «А», с 08:00 до 12:00. В Набережных Челнах оружие смогут передать 28 марта по адресу: ул. Беляева, д. 13 «А», с 09:00 до 12:00. Все вопросы можно задать по телефону: 8 800 10 16 160.

Благотворительный фонд «ZA мирное небо» уже не первый год оказывает масштабную поддержку военнослужащим, вступая в официальный список добросовестных волонтеров и становясь членом Координационного совета при мэрии Казани при помощи бойцов СВО.

Организация ежемесячно отправляет на передовую свыше 160 кубометров гуманитарных грузов, что эквивалентно количеству загруженных фур. В настоящее время фонд оказывает поддержку 45 войсковым частям, направляющимся на Луганское, Донецкое, Запорожское, Курское, Брянское и Белгородское направления. В рамках деятельности фонда бойцам передали более 10 автомобилей, свыше 15 квадроциклов и мотоциклов, более 40 генераторов, 80 радиостанций, более 20 тыс. порций заключенных супов собственного производства, медикаментов на сумму свыше 3 млн рублей и технических средств на сумму более 10 млн рублей.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле.

«Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.