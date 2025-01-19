«Спасет бесценные человеческие жизни»: менделеевцы плетут маскировочные сети

В Татарско-Челнинском сельском поселении Менделеевского района Татарстана продолжается работа по плетению маскировочных сетей. Эту работу организовал исполнительный комитет поселения на базе местного Дома культуры.

«В такое сложное время для страны очень важно сплотиться, и только вместе мы сможем приблизить победу. Даже такая вещь, как правильно сплетенная маскировочная сеть, может спасти дорогостоящую военную технику и, главное, бесценные человеческие жизни. А мы можем сделать их много, выкроив хотя бы пару часиков в неделю или даже несколько минут в день», — заявляют активистки.

Все сплетенные волонтерами сети отправляются в зону специальной военной операции в составе партий помощи. Первая такая партия в новом году отправилась военным 14 января.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, при подписании контракта на службу в ВС РФ в Татарстане получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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