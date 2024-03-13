Спасают энергетика и отходы: надолго ли затормозила промышленность Татарстана

Три составляющие индекса промпроизводства показали в первом месяце года рост. Наиболее сильный – в энергетике, сразу на 11,6%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Энергетика выросла на 12%

Замедление в промышленности Татарстана в январе главным образом вызвано падением в добыче полезных ископаемых – сразу на 3,7%.

Остальные три составляющие индекса промпроизводства показали в первом месяце года рост. Наиболее слабый – в обрабатывающих производствах, которые в январе хоть и не ушли в минус, но и плюс показали символический – всего 0,7%. Наиболее сильный – в энергетике, сразу на 11,6%.

Также в январе в Татарстане продолжили расти отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, – на 6,4% к аналогичному месяцу прошлого года. Напомним, рост в этом сегменте Татарстанстат фиксирует с января – июля 2023 года (к аналогичному периоду 2022-го, и во всех остальных периодах прошлого года).

Отметим, что хотя цифры Росстата в энергетике не коррелируют с оперативными данными «Системного оператора» (хотя казалось бы), но рост и потребления, и, что важнее, выработки электроэнергии в республике в начале года подтверждали и в РДУ Татарстана. По данным диспетчера ЕЭС России, выработка в январе выросла на 12,7% (и в феврале этот тренд усилился, также месяц к месяцу). А по данным Татарстанстата, аж на 17,8%! При том что выработка пара и горячей воды увеличилась всего на 1,9%.

Отметим, что хотя из-за более холодных, чем обычно, декабря и января выработка тепло- и электроэнергии очевидно «поддержала» объемы промышленного производства» по всей стране, и Татарстан тут не стал исключением, нельзя забывать, что энергетика, как и водоснабжение с отходами, имеет скромный вес в расчете общего индекса. Так, по оценке ЦМАКП (Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования), генерация тепла и электричества обеспечила лишь примерно 0,4% прироста общепромышленного выпуска в целом по РФ.

В январе в Татарстане выросла и отгрузка – сразу на 11,1%, до 343,2 млрд рублей, и объемы в строительстве – на 22,7%, до 27,3 млрд рублей. Ввод жилья вообще скакнул на треть. Не снижают оборотов и розничная торговля (плюс 7,1% к началу прошлого года), и сектор платных услуг населению (плюс 2,2%).

Появились в сводке некоторые данные за 2023 год. Реальные денежные доходы татарстанцев за прошлый год выросли на 9,6%, реальные располагаемые (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) – на 10%. А номинальная зарплата, составив 61 840,7 рублей, скакнула за год на 18,8%. Реальная, то есть скорректированная на инфляцию, тоже ощутимо – на 13,2%. Итоговые данные по инвестициям Росстат и его терорганы озвучат в следующей сводке. Но ранее, напомним, в АИР Татарстана отмечали, что в абсолютном выражении сумма перевалила за историческую для республики планку в 1 трлн рублей.

«Говорить о тенденции снижения выпуска пока преждевременно»

По сравнению с декабрем 2023-го промышленное производство в Татарстане в январе просело на 13%. «Это традиционное сезонное снижение индекса, регулярно фиксируемое в январе по сравнению с декабрем. Оно характерно для всего периода наблюдений и объясняется прежде всего меньшим количеством рабочих дней (17 рабочих дней в январе 2024 года по сравнению с 21 в декабре 2023 года). Кроме того, в декабре, как правило, завершаются работы по контрактам, включая производство продукции с длительным циклом изготовления, а новые контракты заключаются в январе-феврале», – успокоили стандартным объяснением в Татарстанстате.

В целом по РФ промпроизводство в январе 2024-го (также к январю 2023-го) выросло и вовсе на 4,6% Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В целом по России, кстати, аналогичное снижение оказалось еще более впечатляющим – почти на 20%. Однако при устранении сезонного и календарного факторов, по расчетам Росстата (в Татарстанстате этим не заморачивались), объем промышленного производства в январе, напротив, увеличился по сравнению с предшествующим месяцем, пусть и всего на 0,7%.

В целом по РФ промпроизводство в январе 2024-го (также к январю 2023-го) выросло и вовсе на 4,6%. Но в добыче – всего на 0,8%, в энергетике – на 4,6%, в водоснабжении и отходах – на 3,5%. А вот в обработке – аж на 7,5%!

Но есть и другие оценки. В ЦМАКП считают, что «о возобновлении подъема в промышленности говорить преждевременно». Причины две. Во-первых, о тенденции роста можно будет говорить лишь когда увеличение выпуска будет продолжаться хотя бы два (а лучше три) месяца подряд. Во-вторых, собственные оценки Центра (для расчетов в нем используют более узкую, чем у Росстата, корзину товаров – «представителей с наиболее надежными данными») свидетельствуют, напротив, о слабом снижении выпуска – на 0,3% к декабрю (с устранением сезонности). Хотя «говорить о тенденции снижения выпуска также пока преждевременно, но отсутствие какого-либо «позитива» в последние месяцы – налицо», отметили в Центре.

Январский индекс промпроизводства у ЦМАКП также вышел более скромным, чем у Росстата, – «всего» 4%. «Такой индекс – это запаздывающий индикатор. Сохранение положительных значений этого индекса (на который часто смотрят как на основной оперативный показатель) – исключительно эффект роста промышленности в первом полугодии 2023 года. Корректный анализ показателя с устраненной сезонностью свидетельствует о том, что стагнация в промышленности продолжается с середины прошлого года», – резюмировали в Центре.

По мнению аналитиков, сохранение стагнации – закономерное следствие работы двух групп факторов: «С одной стороны, это постепенное усиление экспортных ограничений вкупе с ослаблением импульса спроса, обусловленного проведением СВО (сегменты промышленности, где доминирует производство ОПК, в последние пару месяцев даже несколько снизили объемы выпуска). Еще один фактор из той же группы – последовательное ужесточение денежно-кредитной политики. С другой стороны, пожалуй, единственный значимый поддерживающий фактор – сохранение быстрых темпов роста оплаты труда, что обеспечивает расширение потребительского рынка и рост выпуска соответствующих производств, в основном в части продуктов питания».

Прогноз до конца года – стагнация или рост?

В Райффайзенбанке также считают, что ускорение промышленности в январе, скорее всего, носит временный характер. Тем не менее на весь год аналитики банка ожидают устойчивой позитивной динамики (месяц к месяцу, с исключением сезонности), что в годовом выражении обернется ростом на 2-2,5% по итогам 2024 года.

«Динамика добычи охлаждается ограничениями в части внешней торговли. Расширение выпуска в обработке в условиях высокой загрузки производственных мощностей и ограниченности трудовых ресурсов может быть связано с новыми инвестициями. Даже в позитивном сценарии с активными инвестициями частного сектора (и при государственной поддержке) результат от реализации новых проектов может быть заметен с лагом», – отмечают в банке.

Обеспеченность кадрами в IV квартале 2023 года обновила локальный минимум с I квартала 2020 года Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По данным опросов ЦБ, в январе в России снизился индикатор бизнес-климата, до среднего значения за четвертый квартал прошлого года – в основном за счет снижения текущих оценок в большинстве укрупненных отраслей. Но наиболее заметно – в промышленном производстве. «Значимым фактором, ограничивающим деловую активность на стороне предложения, оставалась нехватка как высоко-, так и низкоквалифицированных работников», – объяснил регулятор.

Так, обеспеченность кадрами в четвертом квартале 2023 года обновила локальный минимум с первого квартала 2020 года. А загрузка производственных мощностей в том же периоде достигла очередного исторического максимума (81% после 80,7% кварталом ранее).

Ценовые ожидания предприятий, как и инфляционные ожидания населения, в январе увеличились, тоже обновив локальный максимум. Хотя рост издержек вроде бы продолжал замедляться, как и три месяца подряд до этого. Но – не во всех отраслях. В торговле автотранспортными средствами, сфере услуг и водоснабжения издержки, напротив, по-прежнему росли – из-за удорожания комплектующих, горюче-смазочных материалов и логистики, повышения стоимости обслуживания кредитов и увеличения зарплат – для привлечения и удержания работников в условиях дефицита кадров.

Интересно, что при формировании бизнес-планов на 2024 год участники мониторинга ЦБ в среднем исходили из годовой инфляции в 9,5%. Напомним, сам регулятор к концу года ожидает вернуть ее как можно ближе к заветному таргету в 4%. Правда, каждое второе из опрошенных предприятий Банку России на вопрос об уровне инфляции просто не ответило. В основном это малые и микропредприятия, а также «те, кто не смог дать оценку в силу высокой неопределенности или использует иные параметры при бизнес-планировании – ключевую ставку и валютный курс».

Из тех же, кто ответил, наиболее высокие значения назвали предприятия торговли, строительства и сферы услуг. «Повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания свидетельствуют о сохранении проинфляционных рисков. Этот фактор Банк России будет учитывать при проведении денежно-кредитной политики», – естественно, заявили в Банке России.