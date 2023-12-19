Инвестиции в основной капитал Татарстана в 2023 году достигли 1 трлн рублей

Инвестиции в основной капитал Татарстана впервые достигли 1 трлн рублей. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на итоговом заседании клуба инвесторов.

«Это впервые в истории последних 10 лет и моей работы точно, когда мы достигли 1 трлн рублей инвестиций в основной капитал», — сказала она.

Минуллина подчеркнула, что около 80% от этой суммы составляют внебюджетные инвестиции. Помимо этого, растут инвестиции в интеллектуальную собственность, что является хорошим показателем с учётом стремления к технологическому суверенитету.

«Это наверное самые важные и сложные инвестиции: в научные разработки и новые технологии», — считает руководитель агентства.

По ее словам, таких успехов республика достигла не без помощи активной работы инвестиционного совета РТ, а также цифровой системы контроля инвестиций Татарстана.

В заключение Минуллина поздравила всех жителей республики с наступающим новым годом. Она напомнила, что в России 2024-й объявлен Годом семьи, и пожелала всем проводить как можно больше времени с родными, назвав это лучшими инвестициями своего времени.

О важности технологического суверенитета России неоднократно говорил Президент страны Владимир Путин. Так, на церемонии вручения премий молодым ученым в области науки и инноваций за 2022 год он подчеркнул, что ученым необходимо в короткий срок создать «продукты на опережение» и разработки, которые смогут обеспечить технологический суверенитет страны.