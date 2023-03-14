Минус в энергетике, плюс в нефтедобыче: промышленность Татарстана выдала 100% в январе

Индекс промышленного производства в РТ в январе 2023 года к тому же месяцу 2022 года составил ровно 100%

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В России – сокращение, в Татарстане – стабильность

Татарстанстат выпустил доклад о социально-экономическом положении республики в январе 2023 года. Первый месяц малопоказательный в принципе. Но если в начале прошлого года российская экономика еще не находилась под санкциями, то в январе этого года уже можно оценить их влияние на промышленность.

Удивительно, но индекс промышленного производства в Татарстане в январе 2023 года к тому же месяцу 2022 года составил ровно 100%. В целом по России этот же показатель составил 97,6%, то есть промпроизводство скатилось в минус – сократилось на 2,4%. Таким образом, республика показала результат лучше общероссийского. Напомним, по итогам всего 2022 года индекс промышленного производства в Татарстане составил 106,6%, что сильно выделяло регион на общероссийском фоне, где было снижение на 0,6%.

Вместе с тем к декабрю 2022 года, объем промпроизводства в январе сократился на 11,1% (в целом по России снижение вышло большим – на 19,4%). Это нормально, начало года часто бывает «провальным». «Это традиционное сезонное снижение индекса, регулярно фиксируемое в январе по сравнению с декабрем. Оно характерно для всего периода наблюдений (среднее значение за 2020-2022 годы – 80,2%) и объясняется меньшим количеством рабочих дней в январе (17 по сравнению с 22 в декабре). Кроме того, в декабре, как правило, завершаются работы по контрактам, включая производство продукции с длительным циклом изготовления, а новые контракты заключаются в январе-феврале», – объяснили в Росстате.

Ввод жилья вырос на 26,5% – до 502,7 тыс. квадратных метров Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Выросли в январе в Татарстане сельское хозяйство, грузооборот и стройсектор. Так, объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», составил 19,6 млрд рублей – это на 21% больше, чем было в январе 2022 года. А ввод жилья вырос на 26,5%, до 502,7 тыс. квадратных метров.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в январе превысил 308 млрд рублей – это на 18,4% меньше, чем в первом месяце 2022 года. Оборот организаций в Татарстане в январе текущего года превысил 678 млрд рублей – снижение на 4,8%.

А вот оборот розничной торговли, чуть не дотянувший до 100 млрд рублей, просел на 1,9% к январю 2022 года. Это продолжает тренд прошлого года, по итогам которого торговля в Татарстане упала на 3,1%. Как отмечали в Волго-Вятском ГУ Банка России, потребительская активность в начале года в Поволжье в целом остается сдержанной: «Помимо высокой склонности к сбережению и снижения доходов населения динамику продаж по-прежнему сдерживал сокращенный ассортимент товаров длительного пользования (легковых автомобилей, электроники, одежды и обуви)», – написали аналитики ЦБ.

Зато рост показали платные услуги населению, но это тоже объяснимо – с января пришли новые платежки за ЖКУ. Стоит отметить также 6%-ный рост инвестиций в основной капитал. Правда, данные Татарстанстат пока приводит только за январь – сентябрь 2022 года – более 538 млрд рублей.

В прошлом году, несмотря на санкции, добыча нефти росла Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Добыча нефти растет, а отгрузка падает

Индекс равный 100% в январе говорит о стабилизации. Однако разберем сводный показатель на составляющие: «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства», «обеспечение электрической энергией, газом и паром», «водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов».

Снижение в энергетике составило 1,7% (по России – плюс 0,7%), а в водоснабжении и утилизации отходов – даже на 24,2% (по России показатель упал на 7,5%).

Однако важнее ситуация в двух основных составляющих. Так, добыча полезных ископаемых в целом в январе 2023 года к январю 2022 года выросла в Татарстане на 3,2% (тогда как по России было зафиксировано сокращение на 3,1%). Добыча сырой нефти и природного газа в январе выросла сильнее – на 16,4% (по РФ сокращение на 3,2%), чем добыча прочих полезных ископаемых – на 12,5% (по РФ рост чуть больше – на 14,2%).

В деньгах нефть, газ и песчано-гравийные смеси сравнивать бессмысленно, но в относительных индикаторах камень, щебень и песок часто тянут все, что поднимают из недр, вверх. Впрочем, в прошлом году, несмотря на санкции, добыча нефти росла, а благодаря масштабным инфраструктурным стройкам – росла и добыча необходимых для них «природных» стройматериалов.

В относительных индикаторах камень, щебень и песок часто тянут все, что поднимают из недр, вверх Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В то же время, если посмотреть на данные по отгрузке, то добыча полезных ископаемых «в деньгах» просела больше всех отраслей – на 37,7% к соответствующему периоду прошлого года (до чуть более 60 млрд рублей). В том числе в секторе добычи сырой нефти и природного газа сокращение составило 42,9% – получено чуть более 51 млрд рублей. А отгрузка в добыче прочих полезных ископаемых в январе текущего года выросла в 5 раз к январю 2022 года! Хотя в деньгах это всего 59,3 млн рублей.

Оборот в добыче полезных ископаемых также просел на 34,5% к аналогичному месяцу прошлого года – до 124 млрд рублей.

В обработке улучшили показатели только 10 отраслей

Обрабатывающие производства в Татарстане, за прошлый год выросшие на фантастические для новых реалий 8,2% (по РФ тогда было минус 1,3%), в январе в целом продемонстрировали сокращение – пусть и всего на 1,6%. Что сравнимо со среднероссийским минусом в 2,3%. Но, опять же, сводный индекс рассчитывается по 21 отрасли. Из них рост показали всего 10.

Производство компьютеров показывает лучшую динамику – рост на 66,3% Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Наилучшую динамику в январе продемонстрировали лидеры роста всего 2022 года – производства компьютеров, электронных и оптических изделий (рост на 66,3%) и электрического оборудования (на 60,4%). Для сравнения: по России эти отрасли тоже выросли, но не так сильно – на 5,5% и 0,7% соответственно. Неожиданно скакнуло в Татарстане производство одежды (на 21,3%, в стране – лишь на 5,5%), а также кожи и изделий из кожи (на 18,2%, в РФ – на 9,1%). Остались в «зоне роста» производства пищевых продуктов и напитков, а также металлургия.

Сильнее всех просело в январе в Татарстане производство прочих транспортных средств и оборудования – на 74,2%. Это одна из отраслей, по итогам прошлого года входившая в группу лидеров роста. Да и по России в целом в первом месяце 2023-го именно прочие транспортные средства (куда включают авиационную технику, судостроение и т.д.) выросли больше всех – на 27,4%.

В январе выпуск лекарственных средств показывает снижение на 31,9% Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Также среди упавших – и «серебряный призер» в группе тех, кто вырос в прошлом году, – выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях. В январе снижение в этой отрасли составило 31,9% (по РФ – минус 6,2%). Также ушло в отрицательную зону производство бумаги и бумажных изделий и в Татарстане, и в стране.

Продолжает сдавать позиции и отрасль «обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки (кроме мебели), из соломки и материалов для плетения». По итогам 2022 года она была лидером падения. В январе производство в ней просело аж на 42,3% (в целом по РФ – на 22,1%). По-прежнему с отрицательной динамикой работают производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки (сюда входят станкостроение, выпуск металлургического, горнодобывающего оборудования, сельскохозяйственной техники и т.п.) – минус 16,1% в январе (по РФ – минус 22%), а также текстильных изделий – минус 16,7%, в РФ – в два раза меньше.

А вот производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в Татарстане в январе снизилось «всего» на 17,3%, тогда как по стране – на рекордные 54,6%. Отгрузка, впрочем, в этой отрасли упала меньше – до 27 млрд рублей, или на 11,2%.

Продолжает сдавать позиции обработка древесины Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кокс и нефтепродукты показали нулевой рост

Фактическая стагнация в январе произошла в производстве кокса и нефтепродуктов, одной из ключевых отраслей экономики Татарстана (более четверти в объемах отгрузки), – в республике зафиксирован символический минус 0,2%, по России оно осталось на уровне прошлого года.

В январе в Татарстане добыли более 3 млн тонн нефти «обезвоженной, обессоленной и стабилизированной» (на 2,5% больше, чем в январе 2022 года). Но на переработку поступило чуть более 2 млн тонн нефти (снижение на 4,5%). В итоге на 32,3% выросло только производство автомобильного бензина (до 285 тыс. тонн). Тогда как выпуск дизтоплива остался на том же уровне – 1 млн тонн.

Ускорилось в январе сокращение и в производстве химических веществ и химпродуктов, в том числе удобрений – на 11,7%. Для сравнения: по России падение составило 5%.

Кстати, если отгрузка в обрабатывающих производствах в целом снизилась в январе (год к году) на 13,1% – до 223,5 млрд рублей, то в производстве кокса и нефтепродуктов – на 22,7%, до 81 млрд рублей, а химических веществ и химпродуктов – на 31,9%, до 32 млрд рублей.

По оценкам Волго-Вятского ГУ Банка России, в нефтепереработке Поволжья в начале года сложилась ситуация с «высокой степенью неопределенности в связи с невозможностью экспорта продукции на традиционные рынки сбыта». Некоторые предприятия макрорегиона, в основном поставлявшие на внешний рынок темные нефтепродукты, испытывали сложности с перенаправлением экспортировавшейся ранее в страны ЕС продукции на внутренний рынок – из-за ограниченного спроса на данный вид топлива. «Также у предприятий могут возникнуть сложности при перенаправлении экспорта на новые рынки из-за недостаточной пропускной способности восточных и южных транспортно-логистических коридоров», — прогнозируют в ЦБ.

Ускорилось в январе сокращение в производстве химических веществ и химпродуктов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Правда, регулятор отмечает, что на фоне сложной ситуации на внешних рынках предприятия подстраивались под потребности внутренних заказчиков. В химической промышленности оживление спроса в начале года отмечалось только «в отдельных сегментах производства, ориентированных на внутренний рынок». «Компании начинали наращивать выпуск по мере увеличения спроса со стороны заказчиков из автомобилестроения, что в том числе связано с необходимостью импортозамещения», – сообщил Банк России.

Индекс предпринимательской активности уверенности растет

По данным Волго-Вятского ГУ Банка России, деловая активность в начале года «в целом оставалась на высоких уровнях», «однако в отдельных отраслях перспективы сохранения текущих уровней выпуска во многом ограничены». При этом, по данным Росстата, несмотря на снижение объемов промышленного производства в январе, «руководители предприятий сырьевого сектора и отраслей, связанных с обрабатывающими производствами, демонстрируют рост индекса предпринимательской уверенности», который «вернулся в зону положительных значений».

Большинство руководителей демонстрируют сдержанное отношения к текущему состоянию их бизнесов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-инофрм»

Так, в добывающих отраслях индекс вырос на 2,7 п.п. – с минус 1,7% в декабре 2022-го до плюс 1% в январе, в обрабатывающих отраслях – на 6,7 п.п., с минус 4% до плюс 2,7%. «Отмечен рост позитивных оценок текущего спроса на продукцию, а также уверенность руководителей в увеличении спроса на продукцию на трехмесячном горизонте. Также улучшились прогнозы будущего бизнесов на полугодовом временном интервале. Тем не менее большинство руководителей занимают нейтральную позицию, демонстрируя сдержанное отношения к текущему состоянию их бизнесов и к потенциальным возможностям роста спроса и производства», – отмечают в Росстате.

На мартовском заседании рабочей группы по обеспечению устойчивого развития экономики Татарстана отраслевым министерствам и муниципальным образованиям были даны поручения детально проанализировать причины снижения промышленного производства в разрезе каждого предприятия и активизировать работу балансовых комиссий – для оперативного и своевременного решения проблемных вопросов предприятий, а также нивелирования возможных рисков, в том числе за счет максимального использования существующих федеральных мер поддержки.

В рамках недопущения роста задолженности по налогам и сборам совместно с предприятиями решено проводить работу на опережение, оперативно реагировать на возможные проблемные вопросы, своевременно доводить информацию и готовить предложения для рассмотрения на заседаниях рабочей группы по обеспечению устойчивого развития экономики республики, отметили в Минэкономики Татарстана. Важный резерв в обеспечении бесперебойной работы предприятий – повышение их эффективности, и сделать это можно, к примеру, за счет реализации национального проекта «Производительность труда». Участие в проекте позволяет использовать лучший опыт предприятий, а также принять участие в предусмотренных нацпроектом мерах поддержки, отметили в ведомстве.

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