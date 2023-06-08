Совфед обратился к парламентам других стран в связи с подрывом Каховской ГЭС

Совфед направил обращение к парламентам и народам мира в связи с подрывом дамбы Каховской ГЭС. Документ был подготовлен по итогам обсуждения на заседании, прошедшем 7 июня.

В обращении говорится, что в Совфеде «с негодованием восприняли информацию о новом преступлении киевского режима — подрыве Каховской ГЭС, который привел к крупномасштабной экологической катастрофе».

Также подчеркивается, что еще в октябре 2022 года Россия предупреждала Генсека ООН и Совет Безопасности организации об угрозе такого террористического акта со стороны Киева.

«Киевский режим, уверенный в своей безнаказанности, пошел на это преступление», — говорится в документе.

В Софведе заявили, что готовность руководства Украины к осуществлению чудовищных актов против мирного населения опирается на поддержку западных кураторов, которые ответственность за любые преступления Киева автоматически возлагают на Россию.

«И сейчас в средствах массовой информации началась кампания дезинформации и распространения лжи с целью обвинить в подрыве Каховской ГЭС Россию. Эти же источники ранее обвиняли Россию в ударах по трубопроводам „Северного потока“, несмотря на опубликованные авторитетные данные независимых расследований, согласно которым за этим преступлением стояли США и их сателлиты», — говорится в тексте.

Ночью 6 июля разрушились надводные строения гидроузла на Каховской ГЭС, что привело к сбросу воды из Каховского водохранилища ниже по течению, началось затопление территории. По словам главы Новой Каховки Владимира Леонтьева, станция не подлежит восстановлению. Из-за резкого подъема уровня воды на обоих берегах Днепра началась эвакуация жителей. Президент Владимир Путин назвал удар по Каховской ГЭС «варварской акцией» и ставкой на эскалацию конфликта. Американский тележурналист Такер Карлсон выпустил первую серию авторского шоу в Twitter, в котором заявил о вероятной ответственности Киева за подрыв дамбы Каховской ГЭС.