Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Совфед обратился к парламентам других стран в связи с подрывом Каховской ГЭС
Совфед направил обращение к парламентам и народам мира в связи с подрывом дамбы Каховской ГЭС. Документ был подготовлен по итогам обсуждения на заседании, прошедшем 7 июня.
В обращении говорится, что в Совфеде «с негодованием восприняли информацию о новом преступлении киевского режима — подрыве Каховской ГЭС, который привел к крупномасштабной экологической катастрофе».
Также подчеркивается, что еще в октябре 2022 года Россия предупреждала Генсека ООН и Совет Безопасности организации об угрозе такого террористического акта со стороны Киева.
«Киевский режим, уверенный в своей безнаказанности, пошел на это преступление», — говорится в документе.
В Софведе заявили, что готовность руководства Украины к осуществлению чудовищных актов против мирного населения опирается на поддержку западных кураторов, которые ответственность за любые преступления Киева автоматически возлагают на Россию.
«И сейчас в средствах массовой информации началась кампания дезинформации и распространения лжи с целью обвинить в подрыве Каховской ГЭС Россию. Эти же источники ранее обвиняли Россию в ударах по трубопроводам „Северного потока“, несмотря на опубликованные авторитетные данные независимых расследований, согласно которым за этим преступлением стояли США и их сателлиты», — говорится в тексте.
Ночью 6 июля разрушились надводные строения гидроузла на Каховской ГЭС, что привело к сбросу воды из Каховского водохранилища ниже по течению, началось затопление территории. По словам главы Новой Каховки Владимира Леонтьева, станция не подлежит восстановлению. Из-за резкого подъема уровня воды на обоих берегах Днепра началась эвакуация жителей. Президент Владимир Путин назвал удар по Каховской ГЭС «варварской акцией» и ставкой на эскалацию конфликта. Американский тележурналист Такер Карлсон выпустил первую серию авторского шоу в Twitter, в котором заявил о вероятной ответственности Киева за подрыв дамбы Каховской ГЭС.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»