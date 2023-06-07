Такер Карлсон назвал подрыв дамбы Каховской ГЭС актом терроризма

Американский политический тележурналист Такер Карлсон выпустил первую серию авторского шоу в Twitter, в котором заявил о вероятной ответственности Киева за подрыв дамбы Каховской ГЭС. Об этом передает ТАСС.

«Так что, если это было преднамеренным [шагом], то речь идет не о военной тактике, а об акте терроризма», — подчеркнул телекомментатор, говоря об ударе по дамбе.

Карлсон отметил, что этот инцидент может быть плохим развитием событий для Украины, но наносит России больше вреда.

«Именно по этой причине правительство Украины [ранее] рассматривало возможность ее [дамбы] уничтожения. В декабре The Washington Post цитировала украинского генерала, который говорил, что его личный состав обстреливал ракетами американского производства [из РСЗО HIMARS] затворы дамбы в качестве пробного удара. Так что, когда начинают поступать факты, произошедшее с дамбой уже в меньшей степени кажется загадкой», — размышляет дальше тележурналист.

По его словам, справедливо настроенный человек сделал бы вывод, что, вероятно, украинцы взорвали дамбу.

«Так же, как они, как вы бы предположили, взорвали прошлой осенью "Северный поток" — российский трубопровод, — добавил Карлсон. — В действительности украинцы сделали это, как мы теперь знаем».

Напомним, в апреле Fox News сообщил, что прекратил сотрудничество с Карлсоном, который был самым популярным ведущим телеканала и неоднократно критиковал действия американского правительства и политику безоговорочной поддержки Украины.

Ночью 6 июля разрушились надводные строения гидроузла на Каховской ГЭС, что привело к сбросу воды из Каховского водохранилища ниже по течению, началось затопление территории. По словам главы Новой Каховки Владимира Леонтьева, станция не подлежит восстановлению и ее придется отстраивать заново. Из-за резкого подъема уровня воды на обоих берегах Днепра началась эвакуация жителей.