Путин назвал удар по Каховской ГЭС «варварской акцией» и ставкой на эскалацию конфликта

ВСУ «с подачи своих западных кураторов» совершили варварскую акцию с подрывом Каховской гидроэлектростанции, заявил Президент России Владимир Путин. По его словам, это наглядно показывает, что киевский режим решительно настроен на эскалацию конфликта.

«Киевские власти с подачи западных кураторов делают опасную ставку на эскалацию боевых действий, совершают военные преступления, открыто используют террористические методы, организуют диверсии», – сказал глава российского государства во время телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин подчеркнул, что действия украинской армии привели к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе во всем регионе. Эрдоган предложил главе российского государства создать международную комиссию и тщательно расследовать происшествие на гидроэлектростанции. Ранее он обратился с такой же инициативой к Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Напомним, в ночь на 6 июня после обстрела станции со стороны ВСУ разрушились надводные строения гидроузла, что привело к сбросу воды из Каховского водохранилища ниже по течению, началось затопление. И российские, и украинские власти начали эвакуацию местных жителей, проживающих соответственно на левом и правом берегах Днепра. По словам главы Новой Каховки Владимира Леонтьева, станция не подлежит восстановлению и ее придется отстраивать заново. В Кремле случившееся назвали преднамеренной диверсией украинских властей.