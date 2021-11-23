СовФед: Необходимо выработать единые правила получения QR-кодов во всех регионах России

Необходимо разработать единые правила выдачи QR-кодов для всех регионов России. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, сообщает РИА Новости.

«Должны быть выработаны единые правила выдачи QR-кодов по единым критериям, которые будут применяться во всех субъектах РФ», — подчеркнул сенатор.

Из-за сложной ситуации с распространением коронавируса всё больше регионов начинают проверять сертификаты о вакцинации или справки о перенесенном Covid-19 в общественных местах и на массовых мероприятиях.

С 22 ноября Республика Татарстан первой в России ввела систему QR-кодов в общественном транспорте. Это решение вызвало противоречивую реакцию у жителей региона.

В первый день действия нового антиковидного ограничения в Казани около 1,5 тыс. человек не пустили в автобусы, троллейбусы и другие транспортные средства, так как многие из пассажиров не имели при себе специальных кодов для подтверждения факта вакцинации или перенесенного заболевания.

Для помощи жителям республики в Татарстане организована горячая линия по вопросам получения QR-кодов.

При этом пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков отметил, что предпринятые в регионе меры помогут обеспечить здоровье людей.